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人工智能专利运用助推产业发展论坛在京召开

2023年04月27日13:09 | 来源：中国科技网
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原标题：科技日报记者 华凌

4月26日，在第23个世界知识产权日期间，以“专利赋能 产业共进”为主题的人工智能专利运用助推产业发展论坛在北京召开。

此次论坛由百度和北京知识产权保护协会联合主办。百度首席技术官（CTO）王海峰，中国专利保护协会常务副会长兼秘书长、原国家知识产权局专利管理司司长马维野为论坛开幕致辞。北京知识产权局、中国信息通讯研究院、中国科学院大学知识产权学院等单位代表出席仪式并发言。

当下，人工智能正在深刻改变着全球格局和人们生活，引发颠覆性的科技革命，生成式AI的“智能涌现”更助推人工智能产业的加速成长。随着人工智能技术的不断创新和专利积累的不断提升，亟待通过专利的推广、应用和共享，赋能人工智能产业高质量发展。

本次论坛上，《百度人工智能创新与专利白皮书2023》发布是百度第3次发布人工智能专利领域白皮书。白皮书从AI大模型、云智一体、自动驾驶、智能搜索等方面展示出其在人工智能专利领域的领先地位。据了解，2022年，百度获得5项中国专利奖；在当下的IT技术栈四层模式中，百度在框架层、模型层、应用层三层专利储备国内第一。

中国专利保护协会常务副会长兼秘书长、原国家知识产权局专利管理司司长马维野表示，人工智能专利既要护航创新，也要促进产业的运用。今天发布的人工智能创新与专利白皮书中，呈现出的人工智能创新和专利运用案例，值得产业界借鉴。生成式人工智能引发新一轮科技革命，将带来更多产业智能化变革，为专利运营带来新的机遇。

百度集团资深副总裁、总法律顾问梁志祥表示，此次发布的白皮书是人工智能新浪潮下百度专利价值观的进一步演进，其中展示的人工智能专利创造运用案例、产业知识产权生态实践，是对人工智能专利价值的有益探索，希望为人工智能产业的高质量发展注入持久的动能。科技日报记者 华凌

(责编：董童、李源)
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