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数云原力大会暨2023TECH第五届数字中国技术年会在京举行

2023年04月27日13:22 | 来源：光明网
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原标题：数云融合 云原生应用引擎OpenNJet发布

　　4月25日，“数云原力大会暨2023TECH第五届数字中国技术年会”在北京举行。会上，神州数码通明湖云和信创研究院发布下一代云原生应用引擎OpenNJet，并宣布捐赠给开放原子开源基金会孵化，内容包括代码、知识产权、商标等。目前，OpenNJet已经通过TOC评审，并已在AtomGit和Gitee平台建立了代码仓库。

　　近年来，云原生架构已经成为IT架构的新范式，市场占有率不断提升。据IDC预测，2024年新增的生产级云原生应用在新增应用中的比例会从2020年的10%增加到60%。云原生架构下，应用引擎的作用不断提升，全面承担云原生数据平面的功能，是所有云应用的入口。然而，云原生架构下的应用引擎，其标准、功能、定义不断演化，创新产品交替涌现、共存竞争，正处于技术变革期。

　　据介绍，OpenNJet应用引擎是面向互联网和云原生应用提供的运行时组态服务程序，具备环境感知、安全控制、加速优化等能力，可利用动态加载机制实现不同的产品形态，如API网关、消息代理、入口/出口控制器、边车、负载均衡和WAF等，同时拥有服务网格中东西向通信、透明流量劫持、熔断、遥测与故障注入、链路追踪、蓝绿发布等新功能特性。

　　神州数码技术总监、通明湖云和信创研究院院长李刚表示，OpenNJet充分吸收了开源生态的优秀扩展模块 ，在功能规划上包含了5大类18类组件，特别是随着安全威胁的快速增加，规划了安全组件。“除安全功能外，‘企业特性’也是OpenNJet关注的重点领域，如内置的高可用性，自动化的集群发现及配置同步等。”李刚说。

　　在开放原子开源基金会架构下，OpenNJet应用引擎通过代码贡献构建开源社区，集聚开发者和企业用户力量，共创开源生态，也将助力OpenNJet应用引擎的技术创新和生态建设走向成熟，繁荣发展。

　　开放原子开源基金会秘书长冯冠霖表示，神州数码将OpenNJet应用引擎捐赠给开放原子开源基金会进行孵化，是抢抓云原生技术发展机遇的重要举措，对于夯实云原生技术发展根基，提升云原生技术创新、成果落地具有非常重要的意义。（肖春芳）

(责编：曹淼、李源)
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