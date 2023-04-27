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广发银行：截至2022年末 全年减费让利33.7亿元

2023年04月27日15:16 | 来源：中国网财经
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原标题：广发银行发布2022年年报 积极服务实体经济

　　4月27日，广发银行发布2022年年度报告。2022年，广发银行深入贯彻党的二十大精神，积极应对错综复杂的内外部形势，牢牢守住稳健发展基本盘，推动高质量发展取得新成效。

　　报告指出，广发银行坚决贯彻落实党中央决策部署，着力以自身发展的确定性应对外部环境的不确定性，强化战略执行，取得来之不易的发展成果。截至2022年末，全行总资产3.4万亿元，全年减费让利33.7亿元，手续费净收入同比增长15.6%，完成净利润155.3亿元；不良贷款率、拨备覆盖率、资本充足率等指标持续满足监管要求；连续两年入选国内系统重要性银行，顺利完成183.7亿元股份增发，在“全球银行1000强”排名提升至第61位。

　　坚持履责担当 稳经济大盘主动有为

　　坚持金融报国，践行央企成员单位的责任担当，全力支持稳经济大盘。加大对实体经济重点领域金融支持力度，制造业贷款增速高于全行贷款平均水平10.5个百分点，战略性新兴产业贷款余额突破千亿，绿色信贷余额增长98.5%，新增债券承销规模同比增长70.7%。围绕“根植湾区”市场定位，制定粤港澳大湾区业务振兴实施方案，在广东省内各项存款余额实现争先进位，各项贷款在全行的占比超过50%。细化落实“金融16条”举措，服务“保交楼、保民生、保稳定”，助力房地产业平稳发展。创新推出一系列服务小微企业的金融产品，增强金融服务的可得性和便利性，全年为普惠型小微企业延期还本付息120.8亿元。聚焦服务恢复和扩大内需，信用卡消费金融金额达2.5万亿元，自营消费贷款余额增长41.6%。

　　坚持金融为民 客户服务水平不断提高

　　坚持人民至上，把“以人民为中心”的发展思想落实在金融产品服务中，满足人民群众对美好生活的需要。作为首批试点银行全面参与个人养老第三支柱建设，打造涵盖储蓄、基金、理财、保险的养老金融产品体系。持续提升金融服务品质，发现精彩APP月均活跃客户量达1,797万人，企业微信用户达500万户，广发智投销量破百亿，推出“新市民”专属服务方案，消费者权益保护监管评级明显提升。全力服务乡村振兴，普惠型涉农贷款余额增长19%，成为广东省乡村振兴专项指定合作银行，定点帮扶案例被广东省政府作为典型在全省推广，探索具有广发特色的服务乡村振兴新路径。呼和浩特、宜宾、广安、蚌埠、汕尾5家分行开业，资金营运中心持牌经营，广银理财平稳起步，服务客户的机构布局更加完善。

　　坚持特色经营 发展动能持续增强

　　综合金融业务规模持续增长，为服务国家重大战略、支持实体经济累计投放资金超4,800亿元，代销寿险保费同比增长6%，协同落地投融资项目65个，保银协同服务个人客户突破600万户，新增服务法人客户超1万户，双向赋能进一步强化。弘扬“敢为天下先”精神，不断创新产品与服务，推出“有鱼卡”，国内首发美国运通玫瑰金卡，推出“睿智资产配置服务”品牌，满足不同客群金融需求；正式获批跨境电商外汇资金收付业务资格，成为首批直联和间联模式试点银行，全年国际结算量同比增长16%，有效助力高水平对外开放。数字化转型提速升级，成立全行金融科技创新委员会，设立创新实验室、创新基金和创新孵化机制，科技投入占比提升至4.9%，数字广发和生态广发建设稳步推进，智慧大脑项目落地运行，搭建行业云平台，推出财税、人资、工会、司法、民生五大系列数字产品。

　　坚持守牢底线 风险防控精准有效

　　坚持“风险合规创造价值”的理念，注意统筹发展与安全，把防范金融风险摆在突出的位置。内控合规制度体系不断优化，风险治理智能化水平持续提升，加大重点领域风险管控，主要监管指标总体保持稳健。消费者权益保护工作机制不断健全，监管评级大幅提升。强化对信用卡、房地产、企业集中度等重点领域风险管理，加大不良贷款清收力度，全年处置不良资产393.6亿元，零售不良贷款批量转让实现新突破。夯实内控管理基础，开展“制度合规年”“合规履职强化年”活动，全年完善制度200余项，实施授信管理人员“十严禁”“十务必”，加强对基层机构尤其是二级分行财务审批、信贷审批权限的集中规范管理。特别是顺利完成183.7亿元股份增发，资本实力有效增强，有效提升自身风险抵补能力。

　　坚持党的领导 党的建设全面强化

　　全行深入贯彻党的二十大精神，围绕“五个牢牢把握”深学细悟，结合工作实际融会贯通，深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断增强以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的思想自觉。持续加强政治建设，高标准严要求扎实做好中央巡视整改，党员干部思想受到洗礼，增强践行金融工作政治性人民性的思想自觉，以有力管党治党带动有效强行兴行。落实新时代党的组织路线，大力推动干部能上能下，加大年轻干部培养使用力度，持续加强基层党组织建设，新发展党员数量首次超过1000人。坚决落实全面从严治党政治责任，加大正风肃纪反腐力度，对违纪违规严查重处，强化严的氛围。

　　坚持高质量发展 开创金融服务新篇章

　　报告提出，2023年是全面落实党的二十大精神的开局之年，广发银行将以推进高质量发展为主题，补短板、强弱项、锻长板、增优势，更加突出优化结构着力调整资产负债结构，更加突出“根植湾区”着力发挥总部在广东的主场优势，更加突出协同融合着力以客户为中心积极延伸服务链、生态链和价值链，更加突出数字化转型着力强化数字化思维和数字化能力，更加突出风险防控着力树牢底线思维、极限思维，继往开来、踔厉奋发、勇毅前行，开创金融服务中国式现代化新篇章。

(责编：董童、李源)
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