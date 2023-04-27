人民网北京4月27日电 （欧阳易佳）据水利部消息，近日，水利部多措并举开展白蚁等害堤动物防治工作，确保水库堤防等水利工程运行安全，保障人民群众生命财产安全。

4月16日，水利部办公厅印发《关于做好水利工程白蚁等害堤动物隐患应急整治工作的通知》，指导各地各流域锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标，迅速开展害堤动物隐患应急整治工作，保障水库、堤防等水利工程度汛安全。

4月17日至19日，水利部党组书记、部长李国英赴湖北省长江干支流堤防、河北省卫运河堤防就白蚁等害堤动物防治工作调研，现场查勘害堤动物巢穴及活动通道，详细了解防治工作体系、基础研究和技术研发情况，座谈听取各方意见建议，共商防治对策。

据悉，水利部将组织相关专家，围绕害堤动物生存环境、智能检查监测、绿色防治技术等开展调研，赴部分地区收集防治成熟技术及典型案例，为制定相关政策、制度、技术标准等提供支撑。

同时，水利部还将组织各地各流域对水库、堤防开展白蚁等害堤动物危害及防治情况普查，掌握危害工程数量、危害程度、发展趋势，以及采取的预防和治理措施等，了解防治机构设置、人员配备、经费落实等情况，汇总全国水库、堤防害堤动物危害及防治情况，并建立信息台账。（实习生宋嘉琦对此文亦有贡献）

(责编：赵竹青、吕骞)

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