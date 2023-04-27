新华社北京4月27日电 中国科协、科技部日前联合发布通知，决定于5月上旬至6月上旬在全国范围内组织开展2023年“全国科技工作者日”系列活动，以实际行动增强广大科技工作者自豪感、获得感、认同感。

今年5月30日是第七个“全国科技工作者日”。根据通知，今年“全国科技工作者日”活动与全国科技活动周联动开展，各地各单位将结合实际，以多种方式开展线上线下相结合的特色活动。

通知提出，自5月上旬起举办“点亮精神火炬”主题活动，结合各领域、各地区的中国共产党人精神谱系、科学家精神教育基地等内容，深入挖掘红色资源中的科技元素和科技资源中的红色元素，组织科技工作者开展国情考察、交流座谈、建言献策、社会服务等活动，引领科技工作者坚定理想信念、汲取奋进力量。

届时还将在全国范围内广泛组织开展科学家精神报告团“进学校进院所进企业”、青年科普公开课《与大咖同行》等品牌活动，并结合“一带一路”倡议十周年，展示中国科技界积极参与科技伦理治理、服务构建人类命运共同体的群像，线上线下、对内对外讲好科学家故事。

“全国科技工作者日”活动期间，还将颁发第三届“全国创新争先奖”，集中开展“最美科技工作者”学习宣传活动，深入开展科技助力经济发展、乡村振兴和公众科学文化素质提升等科技志愿服务活动。

(责编：胡永秋、袁勃)

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