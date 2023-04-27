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共促政企应用现代化 多方助力数字中国高质量落地

2023年04月27日17:58 | 来源：人民网
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“‘百城万企’应用现代化中国行”行动启动。主办方供图

人民网福州4月27日电 （记者许维娜）随着《数字中国建设整体布局规划》的出炉，数字中国建设蓝图徐徐展开，加速数字经济质量效益，提升政务数字化、智能化水平，进一步实现数字社会、数字文化、数字生态文明的一体化发展成为重要议题，而政企作为数字化排头兵，其数智化更成为中国数字化进程中最具推动力的因素。

作为第六届数字中国建设峰会系列活动之一，数字技术应用创新生态大会于26日在福州举行。现场，华为云宣布“‘百城万企’应用现代化中国行”启动。

据了解，该行动将围绕政企深耕数智化所需的政策解读、技术赋能、经验分享等主要内容开展系列活动，并走进全国100+个城市，联动10000+家企业，共同加速数字化生产力的释放。

作为“‘百城万企’应用现代化中国行”的发起方代表，华为云中国区副总裁、华为云中国区CMO张鹏表示，对政企而言，拥抱应用现代化已是政企加速创新，实现跨越式发展的必由之路。拥抱应用现代化需要产业链协同参与，共同推进，产业共创的深度决定了政企数字化转型的高度。 

张鹏还表示，行动启动后，将走进福州、广州、深圳、贵阳、重庆、苏州等城市和地区，基于一大主题、五大领域展开丰富多彩的系列活动，包括城市峰会系列行动、产业数字化赋能行动、央国企深度上云用云行动等，涵盖政策解读、技术赋能、经验分享、标杆打造等多元形式，搭建平台、促进交流，充分释放华为云及伙伴在智慧城市建设、区域产业升级、政企数字化转型等领域的技术能力，帮助政企提升核心竞争力，同时为各个区域高质量发展强根基、添活力。

在数字经济宏伟蓝图下，数字中国建设如火如荼。记者还了解到，华为云已累计服务了超过800个政务云项目，同时为40家央企、200多家国企构建起数字化云底座，覆盖交通、电力、油气和制造等各个行业。

(责编：赵竹青、吕骞)
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