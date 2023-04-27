我国今年将发射1-3颗北斗组网备份卫星
2023年04月27日18:29 | 来源：新华网
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新华社北京4月27日电（李国利、杨欣）记者27日从正在北京召开的第十三届中国卫星导航年会上了解到，我国今年计划发射1-3颗北斗组网备份卫星，进一步提升星座稳健性和可用性。
北斗系统是党中央决策实施的国家重大科技工程，是我国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统。目前，北斗系统在轨卫星共45颗，包括北斗二号卫星15颗、北斗三号卫星30颗，所有卫星均在轨入网提供服务。卫星在轨运行稳定，全球短报文通信、区域短报文通信、国际搜救、精密单点定位、星基增强、地基增强等特色服务均满足指标要求。
北斗系统工程自1994年启动，2000年完成北斗一号建设，2012年完成北斗二号建设，2020年7月31日北斗三号全面建成并开通服务，标志着我国成为世界上第三个独立拥有全球卫星导航系统的国家。
下一步，北斗系统将按照体系聚能、融合赋能的基本思路，进一步加快北斗与5G、人工智能、大数据等新兴技术融合，力争到2035年建成更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合时空体系。
第十三届中国卫星导航年会4月26-28日在北京顺义召开。
(责编：胡永秋、袁勃)
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