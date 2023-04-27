人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国今年将发射1-3颗北斗组网备份卫星

2023年04月27日18:29 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月27日电（李国利、杨欣）记者27日从正在北京召开的第十三届中国卫星导航年会上了解到，我国今年计划发射1-3颗北斗组网备份卫星，进一步提升星座稳健性和可用性。

　　北斗系统是党中央决策实施的国家重大科技工程，是我国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统。目前，北斗系统在轨卫星共45颗，包括北斗二号卫星15颗、北斗三号卫星30颗，所有卫星均在轨入网提供服务。卫星在轨运行稳定，全球短报文通信、区域短报文通信、国际搜救、精密单点定位、星基增强、地基增强等特色服务均满足指标要求。

　　北斗系统工程自1994年启动，2000年完成北斗一号建设，2012年完成北斗二号建设，2020年7月31日北斗三号全面建成并开通服务，标志着我国成为世界上第三个独立拥有全球卫星导航系统的国家。

　　下一步，北斗系统将按照体系聚能、融合赋能的基本思路，进一步加快北斗与5G、人工智能、大数据等新兴技术融合，力争到2035年建成更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合时空体系。

　　第十三届中国卫星导航年会4月26-28日在北京顺义召开。

(责编：胡永秋、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
生态环境部：国家级自然保护区新增人类活动问题总数和面积实现“双下降”
　　人民网北京4月27日电 （欧阳易佳）生态环境部今日召开例行新闻发布会，生态环境部自然生态保护司司长王志斌表示，国家级自然保护区新增人类活动问题总数和面积实现“双下降”，基本扭转了侵占破坏自然保护地生态环境的趋势。 王志斌介绍，生态环境部加强生态保护红线和生态保护修复监督，依托生态保护红线监管平台，指导天津、河北、江苏、四川、宁夏5省（市、区）开展生态保护红线生态破坏问题监管试点工作，建立生态保护红线疑似生态破坏问题监管流程，提升主动发现能力，组织试点省份开展生态保护红线保护成效自评估工作。…
生态环境部：全国生态保护红线已完成划定
　　人民网北京4月27日电 （欧阳易佳）生态环境部今日召开例行新闻发布会，生态环境部自然生态保护司司长王志斌表示，目前，全国生态保护红线已完成划定并发布。其中，陆域生态保护红线覆盖的国土面积不低于300万平方公里，海洋生态保护红线不低于15万平方公里。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部