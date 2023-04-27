中国工程院院士、北京工商大学校长孙宝国。人民网记者 于凯摄

人民网北京4月27日电 （记者孙博洋）27日，“推动高质量 致力新消费”主题论坛在人民网一号演播厅举办，专家学者及一线企业经营者就消费领域高质量发展、消费新趋势等话题进行了交流研讨。会上，中国工程院院士、北京工商大学校长孙宝国表示，面对“新消费”白酒行业要实现生产现代化和市场国际化。

在谈到新的消费趋势下白酒行业如何应对时，孙宝国表示，从产业角度来看，第一要是生产要现代化；第二是要市场要国际化。

孙宝国从酿酒原粮和酿酒工艺两个方面举例来说明了传统酿酒行业如何实现生产现代化。

首先是酿酒原粮，越来越多的酒企有了专用的原粮基地，可以根据酿酒工艺和香型的不同要求科学选种、育种以及科学种植，培育出适合酿酒的原粮。比之以前酿酒与口粮争争粮的情况，一是专用粮品质更适合酿酒，二是专用粮也提升了酿酒的安全性，提升了酒体品质，实现了酿酒生产现代化。

其次是酿造工艺，过去酿酒讲究传承，老师傅凭借“尝、闻、看、听”以及多年累积的经验来判断酒体好坏，但对于现代食品产业来说，标准化才能推动产能的提升，现在的酿酒过程中各种传感器会分布在酿造全过程中，温度、湿度、酒精度等一系列数据一目了然，老师傅的经验变成了科学，手艺变成了工艺，保证了产品的质量品质稳定，同时通过数字化赋能，让传统白酒产业实现现代化，这也是白酒产业高质量发展的重要方面之一。

(责编：赵竹青、吕骞)

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