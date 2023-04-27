工信部消费品工业司原司长高延敏。人民网记者 于凯摄

人民网北京4月27日电 （记者孙博洋）27日，“推动高质量 致力新消费”主题论坛在人民网一号演播厅举办，专家学者及一线企业经营者就消费领域高质量发展、消费新趋势等话题进行了交流研讨。会上，工信部消费品工业司原司长高延敏表示，新消费关乎民生，关乎经济，扩大和升级消费将有助于推动经济高质量发展。

高延敏表示，消费是中国经济增长的重要动力，发展潜力巨大，提振消费信心，恢复和扩大消费需要使消费的意愿和能力不断上升。在把各地刺激消费政策落实好、执行好的同时，还要不断形成新的消费热点。

“当前，要不断地创造新的消费需求，通过完善服务细节来进一步提升消费的信心，让旅游和餐饮等行业再一次热起来火起来，使旅游和餐饮消费尽快得到恢复。”高延敏说。

高延敏表示，推动高质量发展急需扩大和升级消费。他认为，消费是中国经济增长的重要引擎，具有非常大发展空间。扩大和升级消费对经济高质量发展越来越重要。

他表示，“新消费”的核心是扩大和升级消费，明显特点就是消费需求变化快，新生代消费者消费变化更是快，追求产品的个性化、多样化，企业应深度挖掘消费新热点，创造消费新场景，提升消费潜力，释放满足新消费需求，以细分化市场探求消费新增长点。

“新消费关乎民生，关乎经济，扩大和升级消费，将会有助于推动经济高质量发展。”高延敏说。

在谈到高质量发展时，高延敏表示，要以高品质产品推动高质量发展。他认为，当前高端产品市场占比逐步上升，追求品质消费的群体正在形成，高品位消费已经成为消费市场发展趋势之一。同时，对于企业来说，品质是做强产品的根基，人们对于产品的粘性是源自于对其品质和价值的信赖，有了高品质产品的企业，才可能成为真正的知名企业。

他表示，目前我国制造业有了长足的发展，但在高端产品领域仍具有较大发展潜力，对于企业来说应确定高端主力产品，加大研发投入，不断地促进企业的技术升级，从而研发出品质上乘、产量可观、定价合理，并在业内具有相当竞争力的高品质产品，以高端的主力产品来提升影响力，推动高质量发展。

对于酿酒产业高质量发展，高延敏表示，酿酒业应该为推动高质量发展发挥更重要的作用。他表示，包括酿造等十多个行业在内的食品产业是国民经济重要的基础产业和支柱产业。酿酒业作为食品中的较大行业，具有万亿元市场规模。无论是清香型酒企还是其他香型的酒企，对于推动高质量发展、扩大和升级消费都有着较大的提升空间。

(责编：赵竹青、吕骞)

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