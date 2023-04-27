中国酒业协会秘书长何勇。人民网记者 于凯摄

人民网北京4月27日电 （记者孙博洋）27日，“推动高质量 致力新消费”主题论坛在人民网一号演播厅举办，专家学者及一线企业经营者就消费领域高质量发展、消费新趋势等话题进行了交流研讨。会上，中国酒业协会秘书长何勇表示，今年是白酒产业再出发的关键节点，酒类企业要创新服务模式、拓展细分市场。

何勇表示，“新消费”在加快重塑消费者的行为和需求，这要求酒类企业要主动适应结构性转变，顺应消费升级，创新服务模式，拓展酒类消费细分市场，在新业态、新模式不断涌现的背景下形成产业发展韧性。

在谈到白酒行业发展时，何勇表示，一是要以文化为指引，白酒产业已经从企业文化时代迈向产业文化时代；从消费层面来看已经从传统文化时代，迈向了国潮文化时代。企业文化建设性质也发生了本质转变，由从属服务营销、从属营销战略转变到文化是企业的核心竞争力、核心战略。

“清香型白酒的高质量发展，我认为离不开文化力量的加持与赋能。如果要把大清香美酒故事讲得更加精彩，就必须建立在传统工艺为依托、文化作为牵引。”他说。

二是要以产区为基石。产区已经是当下世界各种名酒最佳表达方式，也是白酒风味的源头。清香型白酒在酿造工艺和品质上有它的独特性，以酿造技艺的创新升级来推动品质升级，不断提升清香型白酒的时间价值和陈酿价值。

“清香型白酒的高质量发展一定是以酒为基，产业融合、产城融合、多元发展的产业路线。”他说。

三是要以名酒为引领。一个品类的崛起，离不开品类龙头的引领作用，特别是在消费升级持续向白酒高端头部集中的背景下，及高端化的带动作用来拉高品类的天花板，为品类发展提供更加广阔的市场空间。

四是要以消费为导向。当下的消费者对美酒的认知价值正在发生本质的转变，知识化、时尚化，让消费者不再满足一成不变、约定俗成、理所应当的各种规矩；清香型白酒的高质量发展要在探索白酒的时代消费上下功夫、出实招、求突破、见成效，为中国白酒赢得未来之战。

五是要以国际化为己任。在“一带一路”倡议和构建内外双循环市场的大背景下，中国白酒走出去迫在眉睫。清香型白酒非常符合国际消费风格的喜好，且清香型白酒的高质量发展更要站高谋远、放眼全局，立足自身的风味优势，锚定国际化发展目标，不断探索走出去路径，加快走出去步伐，引领中国白酒走向全球。

(责编：赵竹青、吕骞)

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