人民网北京4月27日电 （王绍绍）27日，国家能源局召开例行新闻发布会，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏在会上介绍了2023年一季度可再生能源发展情况，他表示，2023年一季度，全国可再生能源新增装机4740万千瓦，同比增长86.5%，占新增装机的80.3%。

王大鹏表示，今年以来，国家能源局统筹能源安全供应和绿色低碳转型，推进大型风电光伏基地建设、重大水电项目和抽水蓄能建设，可再生能源发展实现了良好开局。

可再生能源装机规模持续扩大。王大鹏介绍，2023年一季度，常规水电新增并网121万千瓦，抽水蓄能150万千瓦，风电新增并网1040万千瓦，光伏发电新增并网3366万千瓦，生物质发电新增并网63万千瓦。截至2023年一季度，全国可再生能源装机达到12.58亿千瓦，常规水电装机3.68亿千瓦，抽水蓄能装机4699万千瓦，风电装机3.76亿千瓦，光伏发电装机4.25亿千瓦，生物质发电装机4195万千瓦。

可再生能源发电量持续增长。王大鹏透露，2023年一季度，全国可再生能源发电量达到5947亿千瓦时，同比增长11.4%，其中风电光伏发电量达3422亿千瓦时，同比增长27.8%。

(责编：赵竹青、吕骞)

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