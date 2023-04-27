人民网北京4月27日电 （王绍绍）27日，国家能源局召开例行新闻发布会，发布2023年一季度能源形势、可再生能源发展情况，解读《关于支持光伏发电产业发展 规范用地管理有关工作的通知》、介绍煤矿智能化建设有关工作进展情况。国家能源局发展规划司副司长董万成在会上表示，今年以来，社会生产生活加快恢复，经济回稳向好，国家能源局平稳完成冬季采暖保供任务，全国能源消费小幅增长，能源供需总体平稳。

董万成介绍，今年一季度能源形势主要呈现以下特点：

能源消费持续回升。他表示，今年3月份全社会用电量同比增长5.9%，明显高于前两个月2.3%的增速。一季度全社会用电量同比增长3.6%，其中工业用电量同比增长4.4%，对用电增量的贡献率达78%；天然气、成品油消费同比增速从2月份开始明显回升；工业用能需求增加，带动煤炭消费稳步增长。

能源供应保障能力不断增强。他强调，要强化重点产煤省区和企业安全生产，全力推动油气资源勘探开发和增储上产。一季度原煤、原油、天然气产量同比分别增长5.5%、2.0%、4.5%。充分发挥电煤、电力中长期合同保供稳价的“稳定器”作用，压实地方和企业能源保供责任，3月份以来，全国统调电厂存煤保持在较高水平。

能源进口稳步增加。他还表示，为保障国内能源需求，一季度，我国能源进口有所增加，其中，煤炭进口同比增长96.1%；原油进口同比增长6.7%；天然气进口同比下降3.6%，其中前两个月同比下降9.4%，3月份同比增长11.6%。

能源绿色低碳转型扎实推进。他透露，一季度，我国新能源发电量实现两位数增长。加快调结构、稳增长重大工程项目建设，华龙一号示范工程防城港3号机组于3月份正式投运；三门核电4号机组、金上—湖北特高压直流工程、湖北通山抽水蓄能等工程开工建设；第二批以沙漠戈壁荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目加快建设，第三批项目清单已确定。据监测，今年前两个月全国能源领域重点项目完成投资额同比增长24.9%。

(责编：赵竹青、吕骞)

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