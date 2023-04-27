新华社北京4月27日电（记者 叶昊鸣）记者27日从交通运输部获悉，一季度我国高速公路9座及以下小客车出行量、营业性客运量实现较快增长，同比增速均在25%以上。

在当日召开的交通运输部例行新闻发布会上，交通运输部综合规划司副司长苏杰表示，一季度公众出行明显恢复，城市客运方面，一季度完成全国城市客运量209亿人次，规模与去年同期基本持平。

货运量整体呈现向好态势。苏杰介绍，一季度完成货运量118.7亿吨，同比增长5%，其中铁路、公路、水路货运量分别完成12.6亿吨、85.7亿吨、20.4亿吨，同比分别增长3.2%、5.2%和5.4%。

港口生产保持平稳增长。苏杰说，一季度完成港口货物吞吐量38.5亿吨，同比增长6.2%，其中内贸吞吐量增长5.4%，外贸吞吐量增长7.8%；完成集装箱吞吐量6973万标箱，同比增长3.5%。

交通固定资产投资高位运行。苏杰表示，一季度完成交通固定资产投资7205亿元，同比增长13.3%，其中铁路完成投资1136亿元，同比增长6.7%；公路水路完成投资5889亿元，同比增长15%；民航完成投资180亿元，同比增长2.9%。

一季度，我国交通运输经济运行加快恢复增长，总体实现良好开局，既有质的有效提升，也有量的合理增长。“当前路上的车越来越多，社会人员流动量大幅度增长，流动的中国充满活力。”苏杰说。

(责编：胡永秋、袁勃)

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