新华社北京4月27日电（记者王优玲、申铖）记者27日从住房和城乡建设部获悉，2023年传统村落集中连片保护利用示范名单公布，北京市密云区、湖南省张家界市永定区、四川省南充市阆中市等35个县（市、区、旗）位列其中。各示范县将坚持“保护为先、利用为基、传承为本”原则，增强传统村落内生发展动力，不断形成当地传统村落保护利用经验和模式。

住房和城乡建设部、财政部27日发布《关于做好传统村落集中连片保护利用示范工作的通知》，要求各示范县抓紧完善并印发传统村落集中连片保护利用示范工作方案，并在工作方案基础上编制并印发县域传统村落集中连片保护利用规划。

通知要求，保护利用规划要坚守“保护发展传承中华农耕文明”初心，坚定文化自信自强，坚持“保护为先、利用为基、传承为本”原则，以传统村落为节点，连点串线成片确定保护利用实施区域，明确区域内村落的发展定位和发展时序，充分发挥历史文化、自然环境、绿色生态、田园风光等特色资源优势，统筹基础设施、公共服务设施建设和特色产业布局，实现生活设施便利化、现代化，建设宜居宜业和美乡村，留住乡亲、护住乡土、记住乡愁。

通知还要求，各示范县要加强统筹协调，完善政策制度，创新体制机制，整合相关资源，吸引社会资本参与，激发村民参与保护利用的主动性和积极性，增强传统村落内生发展动力，聚焦群众急难愁盼问题，不断形成当地传统村落保护利用经验和模式。

住房和城乡建设部村镇建设司一级巡视员董红梅说，目前，有8155个传统村落列入国家级保护名录，保护了53.9万栋历史建筑和传统民居，挖掘了4789项省级以上非物质文化遗产，传承发展了大量具有乡土气息的农事节庆、乡风民俗等活动，形成了世界上规模最大、内容和价值最丰富、保护最完整、活态传承的农耕文明遗产保护群。

(责编：胡永秋、袁勃)

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