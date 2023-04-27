新华社北京4月27日电 题：流动中国释放生机与活力——透视2023年一季度交通运输数据

新华社记者叶昊鸣、杨驰

完成货运量118.7亿吨，同比增长5%；小客车出行量、营业性客运量同比增速均在25%以上；完成港口货物吞吐量38.5亿吨，同比增长6.2%；完成交通固定资产投资7205亿元，同比增长13.3%……交通运输部27日召开的例行新闻发布会上公布了一季度数据，数据显示，交通运输经济运行稳中向好，既有质的有效提升，也有量的合理增长。

公路上载满货物的车辆越来越多、跨省出行的人员流动量大幅度增长、更多重大交通基础设施拔地而起……多方因素交织，交通运输经济运行加快恢复增长，流动中国释放更多生机与活力。

货物多、出行旺，折射生产生活逐步恢复

岛城迎春，万物勃发。山东港口青岛港港区内，远洋巨轮往来不停，智能化桥吊、轮胎吊等各类机械有条不紊地进行作业，一辆辆集卡车鱼贯穿梭，一派生机勃勃。

港口是国民经济发展的“晴雨表”。发布会上，交通运输部综合规划司副司长苏杰介绍，一季度我国完成港口集装箱吞吐量6973万标箱，同比增长3.5%；港口货物内贸吞吐量增长5.4%，外贸吞吐量增长7.8%，港口生产保持平稳增长。

货畅其流，彰显经济社会生产加快恢复；人畅其行，印证旅游消费市场火热。

今年“五一”假期是疫情防控转入“乙类乙管”后的首个5天小长假，旅客群众的出行需求出现“井喷”。4月15日10时30分，从杭州出发前往长沙、南昌等热门方向车次的车票“秒空”，不少人惊呼“仿佛回到了2019年”。

针对“一票难求”的情况，国铁集团客运部负责人表示，铁路部门采取多种措施，进一步加大运力投放。4月27日至5月4日，全国铁路安排日均开行旅客列车将达到10500余列，增开旅客列车1500多列，努力满足广大旅客群众的出行需求。

外贸回暖的3月，是不少企业增加销量、获取订单的关键时期，也是物流企业奔波忙碌之时。

“3月份我们的销量比2月份增加了三成，幸好我们提前在西班牙和美国的菜鸟海外仓备货，解决了物流运输的‘燃眉之急’。”位于苏州工业园区的一家玩具公司负责人说。

据菜鸟海外仓负责人介绍，得益于自研的数智化仓储管理系统和精细化运营，在欧洲的消费者最快2天可以收到商家备货的商品。

国家邮政局公布的数据显示，一季度，快递业务量累计完成268.9亿件，同比增长11.0%，其中国际/港澳台快递业务量累计完成6.3亿件，同比增长46.8%。

“随着生产生活秩序逐步恢复，物流和人流显著增多。” 国家统计局新闻发言人付凌晖说，交通运输业较快恢复，居民出行和交通运输相关行业增长加快。

开工忙、投资广，推动经济运行整体好转

4月17日，随着最后一根主缆索股牵引到位，横跨钦州茅尾海的龙门大桥主缆全部完成架设，标志着这座广西在建最长跨海大桥主航道桥上部结构施工中最复杂、最关键的工序已经完成。

一桥飞架南北，天堑变通途。据介绍，龙门大桥项目将打通广西滨海公路的“卡点”，防城港与钦州港的时空距离也将由原来的约1.5小时缩减至约25分钟，有力推动北部湾经济区高质量发展，助力西部陆海新通道建设。

春光无限好，奋进正当时。开年以来，各地生产“拉满弓”，铆足干劲忙开工：

——看西南，四川成都经达州至万州高速铁路嘉陵江特大桥两个主墩完成桩基浇筑，“八纵八横”高铁网沿江通道建设取得新进展；

——看东北，全长238公里的京哈高速公路绥中（冀辽界）至盘锦段改扩建工程正在紧张施工，东北高速公路网日渐完善；

——看沿海，深惠城际大鹏支线全开段首台盾构机顺利始发，粤港澳大湾区城际铁路网越织越密；

——看内陆，G341加西公路加定至西海段公路项目大桦林大桥顺利完成箱梁架设，高原城市县区之间进一步加强互联互通……

交通基础设施具有投资规模大、落地见效快、综合效益好、带动作用强的特点，是适度超前开展基础设施投资，扩内需、稳增长、促就业的重要领域之一。

“一季度，完成交通固定资产投资7205亿元，同比增长13.3%，实现交通运输扩投资‘开门红’，为确保完成全年投资目标打下坚实基础，为推动经济运行整体好转提供了有力服务支撑。”苏杰说。

补短板、促建设，进一步发挥“先行官”作用

交通运输是经济社会的“先行官”。开年以来，交通运输部门统筹做好春运疫情防控和运输服务保障各项工作，有力保障人民群众平安健康便捷舒畅出行和重点物资运输畅通有序；持续做好交通物流保通保畅，交通“大动脉”和“微循环”基本畅通。

今年3月，交通运输部召开加快推进项目前期工作、积极扩大交通运输有效投资会议，对2023年扩大交通运输有效投资工作作出部署，各省级交通运输主管部门陆续制定年度投资目标任务，多个省份预期交通投资规模均超过3000亿元，交通投资稳中有进。

川藏铁路、广东黄茅海跨海通道、新疆乌尉高速天山胜利隧道、西部陆海新通道平陆运河、长沙黄花机场改扩建等项目加快推进，沪武高速公路江苏太仓至常州段改扩建工程、海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程、福州港江阴港区自动化码头工程等项目顺利开工……一大批交通重大项目正有序推进。

尽管我国交通运输经济运行总体实现良好开局，交通基础设施建设取得显著成绩，但在城乡区域间还存在弱项，需要加快补齐。

苏杰表示，下一步将在保持投资规模基础上，坚持服务国家重大战略实施，落实“十四五”规划，进一步扩大交通有效投资，加快推进重点项目审批和建设，加强对重点项目跟踪、协调、调度，科学有序推进项目实施，防范化解风险，在稳增长中切实发挥交通投资的重要作用。

(责编：杨光宇、牛镛)

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