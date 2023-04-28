新华社福州4月27日电（记者董建国、王思北）中央网信办副主任、国家网信办副主任曹淑敏27日在第六届数字中国建设峰会开幕式上发布《数字中国发展报告(2022年)》。报告指出，2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二，占GDP比重提升至41.5%，数字经济成为稳增长促转型的重要引擎。

报告显示，我国数字基础设施规模能级大幅提升。截至2022年底，已开通5G基站231.2万个，5G用户达5.61亿户，全球占比均超过60%；移动物联网终端用户数达18.45亿户，成为全球主要经济体中首个实现“物超人”的国家。

根据报告，我国数据资源体系加快建设，2022年数据产量达8.1ZB，同比增长22.7%，全球占比达10.5%，位居世界第二位。同时，数字文化提供文化繁荣发展新动能。文化场馆加快数字化转型，全民阅读、艺术普及数字化服务能力显著提升，我国数字阅读用户达5.3亿。网络文化创作活力进一步激发，全国重点网络文学企业作品超过3000万部。

曹淑敏表示，2023年，加快建设数字中国，将夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉，畅通数据资源大循环；全面赋能经济社会发展，做强做优做大数字经济，发展高效协同的数字政务，打造自信繁荣的数字文化，构建普惠便捷的数字社会，建设绿色智慧的数字生态文明；强化数字中国关键能力，构筑自立自强的数字技术创新体系，筑牢可信可控的数字安全屏障；优化数字化发展环境，建设公平规范的数字治理生态，构建开放共赢的数字领域国际合作格局。

(责编：杨光宇、牛镛)

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