一季度
完成交通固定资产投资7205亿元
2023年04月28日05:31 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京4月27日电 （记者严冰）交通运输部今天在4月份例行新闻发布会上透露，一季度，完成交通固定资产投资7205亿元，同比增长13.3%，实现交通运输扩投资“开门红”，为确保完成全年投资目标打下坚实基础，为推动经济运行整体好转提供了有力服务支撑。
货运量整体呈现向好态势。一季度完成货运量118.7亿吨，同比增长5%，其中铁路、公路、水路货运量分别完成12.6亿吨、85.7亿吨、20.4亿吨，同比分别增长3.2%、5.2%和5.4%。民航完成货运量149万吨。
公众出行明显恢复。一季度高速公路9座及以下小客车出行量、营业性客运量实现较快增长，同比增速均在25%以上。
(责编：牛镛、杨光宇)
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