本报北京4月27日电 （记者王政、刘志强）记者近日从工信部获悉，一季度，我国船舶工业经济运行企稳回升。统计数据显示，一季度，我国新接船舶订单量1518万载重吨，同比增长53%。截至3月底，手持订单量11452万载重吨，同比增长15.6%。

一季度，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的43.5%、62.9%和50.8%，以修正总吨计分别占43%、62.1%和45.3%，均保持世界第一。

高端船型取得新突破，截至3月底，全球共交付了6艘24000TEU（标准箱）级集装箱船，全部都由中国船厂建造；国内船企抓住汽车运输船市场回升的有利时机，包揽了一季度全球24艘汽车运输船建造订单。

(责编：牛镛、杨光宇)

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