本报北京4月27日电 （记者严冰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，铁路五一小长假运输27日全面启动，自4月27日至5月4日，为期8天，全国铁路预计发送旅客1.2亿人次，较2019年同期增长20%，超历史同期最高水平，日均发送旅客1500万人次。4月29日为客流最高峰日，预计发送旅客超过1900万人次，超历史最高峰日10%以上。

国铁集团客运部负责人介绍，国家优化调整疫情防控措施以来，铁路客流增长势头强劲。今年五一小长假，旅客出行需求旺盛，从铁路12306预售情况来看，预计长假首尾长途客流为主、中间短途客流为主。

来自国铁集团的最新统计显示，截至27日8时，铁路部门已售出五一小长假运输期间火车票6908万张，其中，北京至上海、成都至西安、武汉至上海、北京至沈阳、北京至青岛、深圳至长沙、广州至长沙、武汉至长沙、北京至呼和浩特、广州至南宁等方向客流量较大。

五一小长假运输期间，铁路部门实行高峰列车运行图，进一步优化运输组织，日均开行旅客列车10800余列，较日常增加1800余列，较2019年同期增长21%，其中，最高峰日安排开行列车超过11300列。

(责编：牛镛、杨光宇)

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