据新华社北京4月26日电 （李国利、齐晓君）第十三届中国卫星导航年会26日在北京召开。为期3天的年会以“数字经济 智能导航”为主题，设开幕式、高峰论坛、学术交流、高端论坛、成就博览、科学普及等版块，国内外卫星导航领域的专家学者等4000余人线上线下参会，围绕“科学与技术”和“应用与产业化”等全面探讨数字经济与卫星导航的创新融合前景和巨大潜能。

北斗三号全球卫星导航系统自2020年建成开通以来，在众多行业领域实现规模化应用，成为赋能经济社会发展的重要科技力量。截至目前，全国具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超过12亿台/套，超过790万辆道路营运车辆、4.7万多艘船舶、4万多辆邮政快递干线车辆应用北斗系统，搭载国产北斗高精度定位芯片的共享单车投放已突破500万辆，地图软件调用北斗卫星日定位量已超过3000亿次，支持北斗三号短报文通信服务的手机已上市销售。

(责编：牛镛、杨光宇)

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