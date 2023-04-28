本报记者 廖睿灵

4月25日，重庆市北碚区人力资源和社会保障局启动2023年民营企业服务月活动。期间，多场民营企业专场招聘会将陆续举办，为企业、劳动者提供劳动用工、职业指导等服务，带动和扩大就业，助力民营经济高质量发展。图为北碚区民营企业服务月专场招聘会现场。

秦廷富摄（新华社发）

4月27日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍“优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生”有关情况。人力资源和社会保障部副部长俞家栋在会上说，今年以来，在疫情防控较快平稳转段、稳经济政策效果持续显现的有力支撑下，就业形势逐步恢复，保持总体稳定，但“稳”的基础仍不牢固。立足外部环境变化和就业形势需要，国务院办公厅近日印发《关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》（以下简称《通知》），聚焦就业领域重点和难点，围绕“扩、促、兜”综合施策，打出今年稳就业政策“组合拳”。

多方位扩大就业容量

城镇新增就业297万人，同比增加12万人；支出就业补助资金共265亿元、失业保险基金349亿元；掀起“春风行动”热潮，举办招聘活动近6万场，发布岗位3800万个……今年一季度，全国就业工作迎来良好开局。

就业形势逐步恢复，但仍存在一些难点。《通知》提出了系列针对性政策举措——

扩，即多方位扩大就业容量。聚焦吸纳就业能力强的产业企业扩岗支持，加强政策激励，提振市场信心，培育就业新增长点。对就业带动能力强的企业，配备就业服务专员，一揽子提供用工、培训、政策等扶持，支持金融机构开展稳岗扩岗金融服务和贷款业务。

促，即多渠道促进高校毕业生等青年就业创业。重点包括鼓励企业吸纳就业，对企业招用毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生、登记失业的16—24岁青年，签订1年以上劳动合同的，发放一次性吸纳就业补贴。支持国有企业扩大招聘规模。

兜，即多层次兜牢民生底线。聚焦困难群众求职就业面临的问题，分层分类提供就业援助、失业保障和社会救助，扎紧扎牢民生安全网。重点包括对就业困难人员，及时提供就业援助；对失业人员，及时兑现失业保险待遇。

加大困难人员帮扶力度

找工作时间变长、就业压力难度加大，是目前部分劳动者面临的问题。“这次出台的稳就业文件专门强调加强困难人员就业帮扶、保障基本生活，目的就是进一步加大困难人员帮扶力度，切实兜牢民生底线。”人力资源和社会保障部就业促进司司长张莹说。具体来看，可以概括为“四个注重”——

注重精准识别。张莹介绍，困难人员主要指因大龄、身有残疾、享受低保、连续失业1年以上以及失去土地难以实现就业的人员。“我们将合理确定并动态调整就业困难人员认定标准，及时将零就业家庭、低保家庭、脱贫户、大龄、残疾、长期失业等人员纳入援助范围。”

注重精准服务。坚持日常援助与集中援助相结合。日常援助方面，落实“一人一档一策”帮扶措施，优先推荐低门槛、有保障的爱心岗位，实施个性化帮扶和跟踪帮扶。集中援助方面，在元旦、春节以及国家助残日等重要时间节点，集中组织专场招聘、定向推送就业岗位，全力帮扶困难人员实现就业。

注重政策扶持。运用创业担保贷款及贴息、一次性创业补贴政策，支持困难人员自主创业；运用社保补贴政策，加大困难人员灵活就业的保障水平。

注重生活保障。将符合条件的生活困难失业人员及家庭，纳入最低生活保障、临时救助等社会救助范围，切实保障困难人员基本生活。

更快释放政策红利

企业是支撑发展的力量载体，也是吸纳就业的源头活水。张莹介绍，此次《通知》要求打出“降、贷、返、补、提”等政策“组合拳”，倾斜支持吸纳就业多的行业企业，更好激发企业活力，稳定就业存量、扩大就业增量。

降，就是将降低失业和工伤保险费率政策延续实施至2024年底，助力企业降低用工成本、更多吸纳就业，预计年均减负约1800亿元。

贷，就是用好创业担保贷款、稳岗扩岗贷款，解决企业融资需求。对当年新招用符合条件人员达到一定比例的小微企业，可发放最高300万元的创业担保贷款。

返，就是继续对不裁员和少裁员的参保企业实施失业保险稳岗返还政策，中小微企业按不超过上年度实际缴纳失业保险费的60%返还，大型企业按不超过30%返还，政策实施期限延长至2023年底。

补，就是加大各项就业补贴政策落实力度。对企业吸纳高校毕业生、脱贫人口、就业困难人员等重点群体就业的，按规定给予职业培训补贴、社会保险补贴等政策。

提，就是支持企业开展职业培训，提升员工技能。对企业新录用符合条件人员开展岗位技能培训的，给予职业培训补贴。对参加失业保险1年以上的企业职工或领取失业保险金人员取得职业资格证书或职业技能等级证书的，可申请技能提升补贴，政策实施期限延长到2023年底。

“我们将积极会同有关部门，不断加大政策宣传力度，大力推广直补快办等模式，更多采取大数据、人工智能等手段，推进‘人找政策’‘人找服务’转变为‘政策找人’‘服务找人’，更快释放政策红利，更好助力企业稳岗扩岗。”张莹说。

(责编：牛镛、杨光宇)

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