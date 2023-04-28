本报记者 秦瑞杰

在宁夏回族自治区中卫市腾格里沙漠南缘，太阳正烈，气温升高。西部云基地里，数个大型数据项目进入建设高潮。宁夏中卫云计算中心建设项目一期施工现场，机械轰鸣，钢筋林立。“赶在夏天以前，建筑主体就要进行封顶。”项目技术负责人王千说，项目规划投资108.3亿元，占地面积235亩，是中卫市推进数据产业发展的重点工程之一，建成运营后将新增机柜1.6万个、服务器40万台，年产值70余亿元。

钢筋工李崇山和37名工友，在房顶上把钢筋交叉出近6万个接触点，口径、位置、数量、固定方法都有严格要求。“项目施工难度大，精度得控制在0.3厘米范围内，容不得一点差错。”

这样的高标准，正是为了保障计算中心特殊的散热结构稳定，减少能量消耗。走进已建成的宁夏中卫云计算基地数据中心C1楼，一阵凉爽袭来。近1900个黑色机柜一排排矗立，机箱轰鸣，风扇转动，感受不到一丝室外的炎热。

秘诀就是在建设中采用的全自然风冷技术。跟随王千走入楼旁的散热机房，只见曲折的通风廊道蜿蜒成“S”形，无数小水滴聚成云雾，通过自然风力将大量积热带到室外。“与传统大型数据中心制冷方案相比，我们是在特殊风道增大接触面积，自然风冷技术大大降低了二氧化碳排放和用电量，数据中心全年节能率超过60%。”王千说。

如今，制定能耗、规模、可再生能源使用标准，推进零碳数据中心建设，已成为中卫数字产业集群的投资重点。

“中卫虽然白天温度高，但昼夜温差大，年平均气温只有大约8.8摄氏度，为发展节能低碳的绿色算力提供了巨大优势。”中卫市云计算和大数据发展局副局长李彬介绍，为打造国家绿色数据中心试点，中卫市积极引导园区内企业进行节流探索，通过研发新技术降低能耗，提高能效。

自“东数西算”工程全面启动后，中卫市成为首个“国家新型互联网交换中心”“全国一体化大数据中心枢纽节点”双节点城市。美利云、中国移动、中国联通等大型和超大型数据中心项目相继推进，在这片戈壁滩上建设正酣。2023年，中卫数据中心集群计划实施项目14个，一季度，已累计完成投资3.3亿元。

“日常通信、市政管理、城乡供水、算力交易……随着大数据产业的不断壮大，延伸出来的产业链条已经超出普通人的想象。”办公室里，中卫市云计算和大数据发展局副局长马振钧轻点鼠标，屏幕上，人流密度、居民年龄结构等信息一目了然。

“这是我们刚建成的社会治理网格化综合信息服务平台系统，随着云计算基础设施的完善，相配套的软件服务也逐渐兴起。反诈数据云、云城市运营中心、智慧大脑等正逐步落地，为城市管理提供新的思路和解决方式。”马振钧说。

如今，沙漠中的这片“云”，逐渐从一个生涩的概念融入老百姓的日常生活，改变着人们对这里的定义和认知。在中卫的街头，保洁员王彩琴正在清扫路面，打开手机APP，自己的行动轨迹和负责片区在地图上清晰可见。如今，通过搭建“环卫云”大数据平台，中卫市环保队将城区保洁面积细化为238个责任片区，保洁员的清扫范围更明确。

走进中卫市恒力电控科技服务有限公司，工业区数据管理平台、智慧城市运营中心等大数据产品在大屏幕上接连展示，公司负责人陈鸿庆介绍，“通过基于大数据开发的‘工业云’，可以实现仪表产业链企业的个性化制造，产品制造周期最快从60天压缩至15天，产能提高50%以上。”

近年来，中卫数据中心集群累计完成投资90亿元，服务器装机能力超过67万台，上架率超过70%，为4000余家企事业单位提供海量存储和大数据计算服务，带动解决就业3500人以上。

《 人民日报 》（ 2023年04月28日 02 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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