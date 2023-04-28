郭雪岩

钢筋林立，机器轰鸣，在宁夏中卫的数据中心基地，建筑群已见雏形。工人们干劲十足，为早日建成这个“东数西算”工程项目争分夺秒。

抓项目就是抓发展，稳投资就是稳增长。热火朝天的施工场景遍布大江南北，重大工程接连开工，建设项目稳步推进，一季度，全国固定资产投资107282亿元，扣除价格因素，同比增长7.1%，继续为拉动经济增长发挥积极作用。

党的二十大报告提出，着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键作用。投资作为“三驾马车”之一，乘数效应大，效果显现快，拉动作用明显。在高质量发展的过程中，充分发挥投资的关键作用，不是搞“大水漫灌”和重复建设，而是要准确把握投资方向，切实优化投资结构，围绕补短板、调结构、增后劲着力扩大有效投资。

“东数西算”工程建设只是一个缩影。一季度，我国5G、大数据中心、物联网等新型基础设施建设需求不断扩大，“东数西算”工程8个国家算力枢纽节点建设全部开工；新能源、集成电路、生物医药等战略性新兴产业项目陆续开工建设，高技术产业投资同比增长16%；医疗、教育、养老、托育、保障性安居工程等惠民生投资建设不断加强，社会领域投资同比增长8.3%。

今天的投资就是明天的供给。着力扩大有效投资，高质量发展的中国将后劲更足、动力更强、活力更旺。

《 人民日报 》（ 2023年04月28日 02 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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