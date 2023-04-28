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唯品会荣获2023年“全国五一劳动奖状”

2023年04月28日08:27 | 来源：新华网
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原标题：唯品会荣获2023年“全国五一劳动奖状”

4月27日，2023年庆祝“五一”国际劳动节暨全国五一劳动奖和全国工人先锋号表彰大会在京举行。唯品会荣获“全国五一劳动奖状”称号。

唯品会坚持党建引领，在成立之初，就建立起党组织和工会，充分发挥党组织和工会在推动企业高质量发展中的重要作用，致力于让企业高质量发展成果更好地惠及职工、服务行业、回馈社会。

作为知名特卖电商，唯品会以“传承品质生活，提升幸福体验”为使命，开辟了“品牌特卖”的电商领域新业态及细分赛道。发展至今，注册用户超过3亿，累计合作品牌超过4万家，2022年净营收达1032亿元，在中国民营企业500强中位列第72位。

唯品会围绕产业发展，发挥平台企业作用，强化产业链上下游企业协同攻关，推动数字经济与实体经济深度融合，赋能合作伙伴高质量发展。其中，通过整合品牌资源、创新消费场景，开展促消费活动，进一步提振消费信心、释放消费潜力。通过强化技术赋能全业务流程，面向品牌开放一系列用户运营工具，帮助品牌做大销售业绩和用户资产，持续提升行业影响力和产业带动力。

作为全国总工会首批提升职工生活品质试点单位之一，唯品会把握新业态不同领域职工需求多样化的特点，打造近2.5万平方米的职工服务阵地，建设有配套完善的职工之家、职工书屋等文体娱乐休闲设施，组织有职工可参与、公众可感知、品牌可累积的职工服务项目，自主研发“唯秘”App，提供线上职工服务30多项，实现职工服务智能化预约，形成“职工自选服务超市”，2022年服务职工超过4万人次，有效提升职工的获得感、幸福感。

在可持续发展方面，唯品会积极开展ESG实践，建立健全ESG管理机制，着力推进企业与社会发展的和谐共赢。响应国家“双碳”战略，唯品会从绿色物流、绿色包装、绿色仓储等方面推动低碳发展，发挥链主企业作用，动员上下游企业响应政策，带动价值链绿色可持续发展。

唯品会相关负责人表示，公司荣获“全国五一劳动奖状”表彰，为公司践行新发展理念，推进高质量发展注入了强大动力。着眼未来，唯品会将与全体职工携手并进，在数字经济的新征程上奋勇前行，为社会创造更大价值。

(责编：曹淼、李源)
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