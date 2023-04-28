原标题：农业银行持续加大政策性开发性金融工具 配套融资力度 助力稳经济大盘

近日，随着广东明阳海上风电项目3亿元贷款的发放，农业银行政策性开发性金融工具配套融资工作迈上新台阶。自去年实现同业第一笔配套融资和第一个破百亿元以来，农业银行配套融资额突破700亿元，融资额和项目数均位居同业前列，多家分行配套融资额在当地位居同业前列。

强化组织推动，全力推动配套融资扩面上量

农业银行高度重视政策性开发性金融工具配套融资工作，将加大配套融资力度、助力稳经济大盘作为一项重要工作来抓。自去年政策性开发性金融工具推出以来，农业银行积极行动，出台一系列差异化政策，创新优化信贷产品，强化组织推动和机制建设，加强项目过程管理，推动政策性开发性金融工具项目配套融资扩面上量。

充分发挥纵向联动、横向协同作用，快速响应项目需求

农行浙江分行加强各层级联动、前后台协同营销，为苏台高速项目高效审批投放配套融资，实现全国政策性开发性金融工具项目首笔配套融资。农行山东分行发挥前后台平行作业机制，获得山东海阳核电二期工程项目银团贷款牵头行资格，高效审批投放配套融资27亿元。该项目是国务院批准实施的首批第三代核电项目，建成后预计减排二氧化碳约1600万吨。广西大藤峡水利枢纽灌区工程是国家部署实施的150项重大水利工程之一。农行广西分行成立工作专班，组建跨层级、跨条线联合作业团队，制定完善的金融服务方案，高效完成审批投放，有力支持了重大水利工程建设。

组建专业团队提供专项融资方案，满足项目个性化需求

农业银行开展源头对接、靠前服务，组建服务团队，积极参与项目前期工作，为项目实施全流程提供开户、存款、贷款、代发工资等全方位金融服务，满足项目个性化需求。沪昆高速安顺至盘州段扩容项目是国家高速公路网的重要组成路段，农行贵州分行为项目制定个性化综合金融服务方案，投放配套融资13亿元。“芜湖数据中心集群”是国家“东数西算”工程十大数据中心集群之一，农行安徽分行通过高质量金融服务，成为该项目第一个贷款落地行。

匹配创新产品和差异化政策，为项目融资提供优质金融服务

广州东部公铁联运枢纽工程是粤港澳大湾区规模最大、规格最高的生产服务型国家物流枢纽之一。农行广东分行与项目主体各层级建立紧密联系，结合工程实际需求精准匹配创新产品，为该项目投放配套融资近7亿元。农行湖南分行充分利用创新产品和差异化政策，为呼北高速炉红山至慈利段项目审批投放配套融资，有效降低企业融资成本。农行江西分行提供创新产品融资方案，为景德镇高端新材料厂房项目投放配套融资，充分满足项目建设前期融资需求。

农业银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，将持续提升金融服务实体经济质效，不断推动政策性开发性金融工具配套融资扩面上量，切实履行服务实体经济主力银行的大行担当。

(责编：董童、李源)

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