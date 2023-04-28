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邮储银行：截至3月末普惠型小微企业贷款余额1.28万亿元

2023年04月28日08:41 | 来源：中国网财经
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原标题：邮储银行公布2023年一季度“成绩单” 客户存款突破13万亿元

　　4月27日，中国邮政储蓄银行股份有限公司（下称“邮储银行”）公布了2023年一季度报告。今年一季度，邮储银行今年一季度，邮储银行坚决贯彻落实党中央决策部署，按照党的二十大擘画的中国式现代化宏伟愿景，以创新变革为引领，坚定推进特色化发展，践行“5+1”战略路径，强化“六大能力”建设，打造“五大差异化增长极”，在加快建设一流大型零售银行的过程中，为经济社会高质量发展作出新的贡献。

　　一季度，邮储银行加大服务实体经济力度，投向实体经济的贷款增加4446.39亿元，增量创历史同期新高。在服务实体经济的同时，邮储银行积极拓展发展空间，经营发展实现稳健开局。数据显示，一季度邮储银行实现归属于银行股东的净利润262.80亿元，同比增长5.22%；营业收入881.63亿元(中国企业会计准则，下同)，同比增长3.51%。截至3月末，邮储银行不良贷款率0.82%，较上年末下降0.02个百分点，拨备覆盖率381.12%，持续保持行业优秀水平。

　　经营发展稳健开局 收入利润稳定增长

　　面对经济企稳回升的良好态势，邮储银行践行“5+1”战略路径，即发展科技金融、生态金融、协同金融、产业金融、绿色金融并将风险合规贯穿始终，同时，强化专业核心、体系支撑、协同整合、科技助推、机制驱动、创新引领“六大能力”建设，扎实开好局起好步，业务规模稳中有进，发展质效不断提升，着力实现“质”和“量”同步提升的高质量发展。

　　一季报显示，截至3月末，邮储银行资产总额14.70万亿元，较上年末增长4.48%，其中客户贷款总额达7.62万亿元，较上年末增长5.72%；负债总额13.81万亿元，较上年末增长4.26%，其中客户存款突破13万亿元，达13.24万亿元，较上年末增长4.13%。在负债管理上，邮储银行坚持以价值存款为核心的负债发展机制，强化价值存款及结构优化的考核措施，实现负债成本的持续下降。

　　在业务规模稳中有进的同时，邮储银行收入利润稳定增长。一季报显示，今年一季度，邮储银行实现归属于银行股东的净利润262.80亿元，同比增长5.22%；营业收入881.63亿元，同比增长3.51%，其中手续费及佣金净收入115.86亿元，同比增长27.50%，持续保持较快的增长速度，手续费及佣金净收入占比同比提升2.47个百分点。

　　在风险管理方面，邮储银行持续完善全面风险管理体系建设，始终秉承审慎稳健的风险偏好，结合内外部风险形势和关键风险点，明确2023年总体风险偏好要求及各主要风险策略导向，切实发挥风险引领作用。一季报显示，截至3月末，邮储银行不良贷款率0.82%，较上年末下降0.02个百分点，拨备覆盖率381.12%，持续保持行业优秀水平。

　　此外，邮储银行积极贯彻“价值创造”理念，持续推动资本集约化发展，发展基础更加夯实。在加快推进资本管理高级方法建设的同时，邮储银行结合业务发展和资本管理需要，积极运用内外源资本补充渠道有序开展资本补充，通过A股非公开发行募集资金约450亿元，全部用于补充核心一级资本，促进长远高质量发展。截至3月末，邮储银行核心一级资本充足率9.72%，较上年末提升0.36个百分点。

　　投向实体经济贷款增加4446亿元 增量创历史同期新高

　　邮储银行紧紧围绕党中央、国务院决策部署，主动服务和融入新发展格局，在落实国家战略、支持实体经济、服务百姓民生、发展绿色金融中不断拓展发展空间，扎实履行国有大行责任担当。

　　在信贷投放上，邮储银行坚持贷款向实体、实体向零售倾斜。一季报显示，今年一季度，邮储银行客户贷款增加4124.69亿元，同比多增577.95亿元，带动存贷比和信贷资产占比分别提高0.86和0.61个百分点；其中投向实体经济的贷款增加4446.39亿元，增量创历史同期新高。

　　零售金融方面，邮储银行坚守零售银行战略定位，个人贷款超4.21万亿元，较上年末增加1663.75亿元，增长4.11%。公司金融方面，邮储银行积极支持国家重点区域发展战略，全力支持实体经济发展，加大对制造业、基础设施建设、专精特新、绿色金融等领域的公司信贷投放，小企业及公司贷款规模实现稳健增长。一季报显示，截至3月末，邮储银行公司贷款近2.95万亿元，较上年末增加2782.64亿元，增长10.42%。

　　发展绿色金融，不仅是促进人与自然和谐共生的客观需要，也是商业银行服务低碳转型、实现高质量发展的内在要求。一季度，邮储银行全面推进绿色银行建设，积极支持“蓝色经济”，签署联合国《可持续蓝色经济金融倡议》，成为国内首家签署《倡议》的国有大型商业银行；印发2023年碳达峰碳中和暨绿色金融工作要点，明确年度工作目标和重点任务；不断探索金融支持绿色低碳发展模式，推出“绿色票据+数字人民币”创新贴现产品“绿色G贴”，为绿色低碳企业提供特色化票据服务。一季报显示，截至3月末，邮储银行绿色贷款余额5,383.08亿元，较上年末增长8.41%；累计成立碳中和支行、绿色支行和绿色金融中心等绿色金融机构24家。

　　“五大差异化增长极”建设成效显著 竞争优势蓄能发力

　　随着银行业发展形势的日新月异和社会金融服务需求的日益增长，商业银行不仅要具备过硬的经营能力，还要结合自身战略定位、资源禀赋，打造差异化的竞争优势，方能行稳致远、基业长青。今年以来，邮储银行持续打造乡村振兴、中小微企业、主动授信、财富管理、金融市场“五大差异化增长极”，具有鲜明特色的竞争优势不断蓄能发力。

　　在服务乡村振兴方面，邮储银行围绕“一县一业、一村一品”，大力推进产业贷新模式落地，积极支持做好“土特产”大文章；持续推进农村信用体系建设提质增效，稳步推进农户普遍授信，积极协同邮政集团围绕“村社户企店”深入开展惠农合作项目，发挥“邮惠万家”直销银行作用，创新构建乡村市场网格化运营体系和广覆盖、多层次的综合服务体系；稳步推进审查审批和贷后管理集中运营，提升业务办理效率和风险防控能力。一季报显示，截至3月末，邮储银行涉农贷款余额1.97万亿元，较上年末增加1590.97亿元；个人小额贷款较上年末增加1190.83亿元，增量创历史同期新高；建成信用村38.69万个，评定信用户超千万户，主动授信白名单客户贷款本年净增366.20亿元。

　　在支持中小微企业方面，邮储银行进一步推动小微金融服务增量、扩面，加快数字化转型，推动“线上+线下”协同发展。一季报显示，截至3月末，邮储银行普惠型小微企业贷款余额1.28万亿元，较上年末增加近千亿元，有贷款余额户数突破200万户；服务专精特新及科创企业客户5.72万户，同比增长26.75%；发行市场首单科创主题小微金融债券，规模50亿元，助力科创小微企业高质量发展。

　　依托主动授信机制，邮储银行积极顺应客户需求，创新业务发展模式，深化智能风控工具应用，打造专属风控方案对优质客户实施主动授信，分批次、多渠道精准触达客户；优化产品旅程改善客户体验，为客户提供“秒批秒贷”服务，使主动授信成为实施差异化竞争、赢得客户的重要抓手。一季报显示，邮储银行主动授信贷款自2022年9月份开始投放以来增长迅速，3月末余额超过700亿元。

　　与此同时，邮储银行加速建设“财富管理银行”。一季度，邮储银行加快优化差异化客户服务渠道建设，首家私行中心开业，启动私行专属服务团队配备；坚持以客户为中心，帮助客户做好资产配置，为客户创造价值；加大科技赋能，开通远程双录、远程投顾功能，为客户提供资配报告解读等线上服务，有效提升客户体验。截至3月末，邮储银行管理个人客户资产(AUM)规模近14.5万亿元。

　　此外，邮储银行持续推进同业生态圈建设，充分发挥金融市场优势。邮储银行打造了集客户交流、产品交易、信息交互为一体的“邮你同赢”同业生态平台，完成“线上+线下”双层生态圈构建。截至3月末，该平台注册机构达1,800家，同业融资、票据交易、基金代销三大业务品种的累计交易规模超4,000亿元。

　　以创新迎接变革 能力建设扎实推进

　　在银行业，创新已经成为经营变革新的“发动机”。邮储银行把创新摆在经营发展的核心位置，建立创新成果孵化机制，完善创新激励机制，强化创新联动机制，以文化建设为依托，将创新根植于经营管理全过程，努力打破传统范式和业务边界，积极围绕各类要素推陈出新。

　　邮储银行全面变革客户服务方式，围绕客户的全生命周期提供专业的金融服务，在为客户创造价值的同时，实现与客户共同成长。零售金融业务大力开展链式营销，打造核心个人客群，截至3月末，邮储银行个人VIP客户4958.07万户，较上年末增加223.07万户；富嘉及以上(金融资产50万元及以上)客户459.62万户，较上年末增加34.59万户。公司金融业务推行一体化作业模式，通过更加精准和全程伴随的服务实现拓客活客，截至3月末，邮储银行公司客户144.06万户，较上年末新增8.57万户。

　　在提升风险引领能力方面，邮储银行加快推进风险管理数字化转型。一季度“内部评级平台新增主动授信功能工程”等77项工程成功上线，其中，多媒体智能分析系统首次投产，运用多种人工智能技术处理多模态数据，实现个金柜面双录智能质检等场景；推进统一身份认证、数据防泄露、多方安全计算等系统建设，夯实科技风险防控。

　　此外，邮储银行坚定推进集约化转型，综合运用大数据和互联网技术，创新贷前营销触达，加强贷后管理集中运营，打造高效率、低成本、标准化的现代化商业银行管控模式，释放组织管理效率。一季报显示，邮储银行消费信贷作业效率较集中前提升80%，小额贷款审查审批集中以来节省人力约40%。

　　守正创新担使命，奋楫笃行启新程。邮储银行将不断增强创新的战略思维和创新的战术主动，以创新变革的魄力，以坚持做“难而正确”事情的毅力，加速把发展潜力转化为发展新优势，全力推动高质量发展，为中国式现代化贡献邮储力量。

(责编：董童、李源)
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