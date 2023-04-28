敖蓉

原标题：5方面着手确保就业总体稳定

本报北京4月27日讯（记者敖蓉）在国务院新闻办27日召开的国务院政策例行吹风会上，人力资源和社会保障部副部长俞家栋解读近期出台的《关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》，介绍了高校毕业生就业、国有企业招聘等有关情况。

记者了解到，今年就业工作的重点是稳存量、扩增量、提质量、兜底线，确保就业形势总体稳定。将从稳定就业基本盘、拓展就业增长点、保障重点群体、促进供需匹配、提升就业质量5个方面着手，实现全年预期目标。

针对劳动者反映的失业时间拉长，就业难度增加、就业压力加大问题，人力资源和社会保障部就业促进司司长张莹表示：“这次出台的稳就业文件专门强调加强困难人员就业帮扶、保障基本生活，目的就是进一步加大困难人员帮扶力度，切实兜牢民生底线。”同时，将运用税收优惠、吸纳就业补贴和社保补贴等政策，鼓励广大用人单位吸纳困难人员就业，运用创业担保贷款及贴息、一次性创业补贴政策，支持困难人员自主创业。同时，对通过市场渠道难以实现就业的，将合理统筹公益性岗位给予安置，确保零就业家庭至少一人就业。

今年高校毕业生等青年就业依然面临一些新的困难和挑战，人社部除了采取激励企业吸纳、支持基层就业、稳定公共岗位、促进自主创业和灵活就业等措施外，还将实施2023年百万就业见习岗位募集计划，重点开发一批科研类、技能类、管理类岗位，推出一批示范性岗位。对吸纳就业见习的单位给予见习补贴，对见习期未满与见习人员签订劳动合同的给予剩余期限见习补贴。

2022年，全国国企招录高校毕业生超过76万人、同比增长23.4%，其中，中央企业招录36.8万人、同比增长23.9%。国资委社会责任局局长李军介绍，今年正在推动国有企业努力吸纳高校毕业生就业，截至目前，通过“百家高校行”校园专场春季招聘会、“千校万岗·央企云招聘”、“万企进校园”等线上线下招聘活动，共举办110余场线上线下双选会，累计3.2万余家用人单位参与，提供岗位70万个，接收简历840万份。“下一步，国资委还将对中央企业公开、平等、竞争、择优录用人才提出明确要求，坚决防止就业歧视行为，更好延揽各方面优秀人才。”

为了更好激励企业用人的积极性，这次稳就业文件又推出“降、贷、返、补、提”等组合政策，倾斜支持吸纳就业多的行业企业，稳定就业存量、扩大就业增量，其中包括专门面向中小微企业的支持政策。张莹介绍，在解决企业融资需求方面，将对当年新招用符合条件人员达到一定比例的小微企业，发放最高300万元的创业担保贷款；对吸纳就业多、稳岗效果好且用工规范的实体经济和小微企业，支持金融机构优化审批流程，合理确定额度，增加信用贷等支持，开展稳岗扩岗服务和贷款业务。此外，继续对不裁员和少裁员的参保企业实施失业保险稳岗返还政策，中小微企业按不超过上年度实际缴纳失业保险费的60%返还，大型企业按不超过30%返还，政策实施期限延长至2023年底。

(责编：罗知之、陈键)

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