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一季度光伏发电量同比增长34.9%

大型光伏基地建设稳步推进

2023年04月28日09:04 | 来源：经济日报
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原标题：一季度光伏发电量同比增长34.9%

本报北京4月27日讯（记者王轶辰、纪文慧）国家能源局27日发布的数据显示，一季度全国可再生能源新增装机4740万千瓦，同比增长86.5%，占新增装机的80.3%；全国可再生能源发电量达到5947亿千瓦时，同比增长11.4%。可再生能源装机规模持续扩大，发电量持续增长，取得良好发展开局。

数据显示，一季度全国光伏新增并网3366万千瓦，同比增长154.8%，其中集中式光伏发电1553万千瓦，分布式光伏发电1813万千瓦。一季度全国光伏发电量1135亿千瓦时，同比增长34.9%。全国光伏发电利用率98%，同比提升0.7个百分点。太阳能发电投资完成522亿元，同比增长177.6%。

国家能源局等3部门近日联合印发了《关于支持光伏发电产业发展 规范用地管理有关工作的通知》。国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，《通知》明确了光伏发电用地用林用草的相关政策规定，针对沙漠、戈壁、荒漠地区的大型光伏基地，提出“在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地”，为大型光伏基地建设提供了土地要素保障。

我国大型光伏基地建设正稳步推进。截至目前，第一批9705万千瓦基地项目已全面开工，项目并网工作积极展开，力争今年年底前全部建成并网投产，第二批基地项目已陆续开工建设。

王大鹏表示，接下来要立足3方面持续推动绿色能源发展。一是坚持集中式与分布式并举，在积极推进大型基地建设的同时，组织开展“千家万户沐光行动”“千乡万村驭风行动”；二是完善绿色电力证书制度，扩大绿证核发和交易范围，推动形成绿色低碳的生产生活方式；三是推动修订可再生能源法，为可再生能源高质量发展提供有力法治保障。

(责编：罗知之、陈键)
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