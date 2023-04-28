黄 鑫

原标题：发展6G不是简单做加法

积极推进制定6G统一技术标准，加强全球合作，发挥优势，加大创新力度。

日前，我国一项6G无线传输技术取得重大进展。同时，工业和信息化部再次强调，要推动6G等关键核心技术加速突破。我国5G成功商用为6G奠定了良好的发展基础，但6G不是简单地在5G上做加法，对于这项将实现全域通信的颠覆性技术，在初期就要厘清关键技术和应用远景的关系，避免盲目布局和投资浪费。

自5G大规模商用开始，对6G的探索布局就多了起来。“使用一代，建设一代，研发一代”是通信产业发展的普遍规律，同时，按照移动通信10年一代的迭代周期，以及2030年实现6G商用的远景目标，启动6G研究的时机已经成熟。美、日、韩、欧盟等国家和地区对6G寄予厚望，早早开始了布局规划。我国在5G网络、技术、应用等方面已走在全球前列，6G时代更不能掉队。

6G并非简单地在5G之上做加法。有网友把5G比作高铁，把6G比作飞机。理论上，6G的传输速度最高可达5G的100倍，通信时延则是5G的十分之一甚至更低。不仅如此，6G能借助卫星互联网通信等技术，真正实现空天地一体化的全球无缝覆盖。借助6G，科幻大片里的许多场景将成为现实，比如全息通信、感官互联、数字孪生等。与万物互联的5G相比，6G要实现万物智联，一字之差却意味着在网络架构、基础性创新、应用场景方面都需要实现颠覆性突破，减碳、成本、频谱资源、信息安全等都是需要克服的难点。

发展6G更不能盲目布局。5G与6G有衔接贯通和互促发展的关系，推进5G网络建设和规模化应用，能为6G发展奠定良好基础。目前来看，继5G之后，我国6G技术依然领先全球，已在超大规模、通感一体、星地一体化网络等关键技术方面取得重要进展。但也要注意避免技术演进的路径依赖，应分析总结现有5G难以满足的应用方向，吸取经验教训，引导6G愿景需求的形成和完善。让需求牵引发挥更大作用，才能真正吸引投资，并让投资花在刀刃上。而不能盲目扩张，造成新的资源浪费。

5G发展的成功经验告诉我们，统一标准才能少走弯路。当前，各国都在加速前瞻性研发6G移动通信技术，急于抢占制高点，却仍没有统一的标准，技术路径和推进速度也不尽相同，未来必然面临互通性问题。从长远看，我国只有积极推进制定统一技术标准，加强全球合作，发挥超大规模市场和产业体系完备的优势，加大创新力度，未来才能打造出可互通、低成本、高效的6G网络，实现美好愿景。

(责编：罗知之、陈键)

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