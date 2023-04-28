董碧娟

原标题：挖掘税收大数据应用价值

近日，内蒙古包头、江苏镇江、安徽铜陵、山东淄博、福建宁德、四川乐山等六市税务局成立助力新能源企业打通上下游供应链联盟。联盟将运用税收大数据帮助新能源企业实现精准快速的供需对接，还将围绕新能源产业链开展跨区域税收经济分析，为产业发展“把脉”献策。近年来，像这样的税收大数据应用在各地不断拓展升级，成为给企业解忧、为政策“找人”、帮经济献策的得力助手。

牵线搭桥通堵点

位于四川省乐山市五通桥区的飞龙机电设备厂今年实现了月产值近百万元的“开门红”。而在一年前，这个小微企业却经历了一段供货短缺、市场缩减的艰难日子。当地税务干部得知企业经营困难后，运用税务部门“全国纳税人供应链查询”功能，帮助其自主实现与上下游企业精准匹配、互通有无。在税收大数据的“撮合”下，飞龙机电设备厂不仅得到了与当地一家优质供货商的稳定合作，还收到主动找上门的200多万元订购合同，顺利走出了低谷。

2020年，面对突如其来的新冠疫情，国家税务总局提出了“数据服务大局要加力”要求，税务部门充分发挥税收大数据优势，为产业链供应链不畅的企业牵线搭桥。

税收大数据具体是怎么给企业牵线的呢？国家税务总局四川省税务局纳税服务处干部刘沫杉一线经验丰富，她告诉记者：“我们通过税收大数据分析和主动问需来了解企业经营困难。在统计企业需求时，会具体到产品型号、供货商区域偏好等细节信息，这样能更好进行匹配。各地税务部门会结合实际合理选择线上线下的对接形式，无论哪种形式，都是充分尊重纳税人意愿并征得上下游纳税人同意后，促成双方自行自愿按市场化原则实现有效购销。”

税收大数据并非简单地积少成多，而是需要经过一个专业系统的收集处理过程才能真正发挥价值。以增值税发票为例，需要经过数据录入、集中和处理三个环节。在录入环节，开票人通过税控设备录入和生成发票信息，系统也会有一些自动化的人工智能识别和辅助来确保数据质量。在集中环节，纳税人的每一张发票信息都会实时传输到企业所在的省级税务机关。处理环节则需要把发票数据和其他涉税数据进行全面整合、关联和加工。

今年，国家税务总局将发挥税收大数据作用，持续运用“全国纳税人供应链查询”功能，积极为企业牵线搭桥，助力企业复工复产作为“便民办税春风行动”的一项重要任务。各地纷纷拿出真招实招，运用税收大数据“补链助企”取得积极成效。比如四川税务部门今年前2个月已帮助28户企业实现30个产销项目精准对接，合计金额近5000万元。

近年来，深化税收大数据共享应用已成为税收征管改革的一项重要任务。中办、国办2021年印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》明确提出，“2025年建成税务部门与相关部门常态化、制度化数据共享协调机制，依法保障涉税涉费必要信息获取；健全涉税涉费信息对外提供机制，打造规模大、类型多、价值高、颗粒度细的税收大数据，高效发挥数据要素驱动作用”。

作为财税专家，北京国家会计学院学术委员会主任、教授李旭红十分看好税收大数据的应用潜力。她告诉记者：“企业有生产就有销售，有销售就要开具增值税发票。增值税是我国第一大税种，涵盖了国民经济各个领域。增值税发票上‘进项’和‘销项’等信息经过梳理测算，从微观层面可以非常实时、精准地反映企业经营状况，从中观层面可以深入、立体地展示产业链运行特点，从宏观层面则可以全面、系统地呈现经济发展态势。税收大数据的有效应用是推动税收现代化、优化税收营商环境的一个重要抓手。”

提升企业获得感

记者从国家税务总局了解到，2022年税务部门利用大数据建立全国统一的宣传辅导标签体系，精准推送优惠政策和办理政策的提示提醒共44批次，累计共4.75亿户次，变“人找政策”为“政策找人”。为推动留抵退税款应退尽退，建立符合条件纳税人清册，提前摸清退税底数，逐户帮助纳税人算清退税金额，通过电子税务局自动预填85%以上申请数据，企业退税资金从申请到入账平均用时同比压缩40%。

国家税务总局宁波市税务局有关负责人告诉记者：“为确保近年各项税费优惠政策特别是新的组合式税费支持政策落地落实，我们充分发挥税收大数据作用，应用‘纳税人缴费人标签体系’，筛选生成享受优惠政策企业清册名单，建立‘一户一档’数据库，在分行业分类别开展政策推送的基础上，通过精准比对纳税人的申报数据信息，实施精准服务，确保企业应享尽享、应享快享。”

出口退税是缓解企业现金流压力的一项重要政策。近年来，税务部门通过充分运用税收大数据，将出口退税由“无纸化”进一步升级为“智能化”。比如，上海市税务部门近年来不断升级优化出口退税系统，与海关、商务等部门共建出口信息数据池，完成了出口报关、进货发票、技术出口合同登记等信息的在线集成和要素化采集，在全国范围内率先实现货物出口和技术出口退税申报双“免填报”，使外贸企业办理出口退税申报的时间普遍压缩了30%至50%。

“以往申报时，需要手工将来源于海关的报关单信息和税务部门的发票信息进行人工匹配，工作量大还容易出错。”上海集优机械有限公司有关负责人介绍，新系统辅助企业把每一笔出口业务的关联数据进行匹配，只需核对并按下“确认”按钮，就基本完成了申报，十分省时省力。

在河北，税务部门借助税收大数据筛选符合税费优惠政策享受条件的企业，通过电子税务局第一时间向纳税人缴费人“点对点”推送税费优惠政策，确保政策精准及时送达。沧州中霖中通快递有限公司海兴营业部会计张蕾就是在看到电子税务局推送的优惠政策后，及时办理了1月份至2月份增值税加计抵减业务，让公司收到了一个近2万元的税惠“红包”。

聪慧的税收大数据也会为不同行业量身定做更“合身”的税收服务。比如，国家税务总局长春汽车经济技术开发区税务局针对汽车制造业产业链较长、关联度较大的特点，通过“数据+规则+人工智能”的组合处理，对纳税人进行精准画像，建立一体化的“识别—分析—处理—结果”的“政策找人”流程，分类、分时、分层向法定代表人、财务人员、办税人员推送，进行立体式、精细化辅导，确保政策红利直达企业。

拓展多元应用

税收大数据的充分运用离不开坚实的机制保障。近年来，随着营改增全面实施、国税地税合并等系列改革的顺利推进，税收大数据的全面性、规范性和精准性进一步提升。同时，税务总局于2019年成立税收大数据和风险管理局，其主要职责之一就是管理税收数据，负责税收数据交换和共享。省、市两级税务局也相继成立税收大数据和风险管理、税收经济分析等部门，通过细化分工、优化机制，不断提升税收大数据应用水平。

有的通过数据共享将企业纳税信用转化为融资信用。比如，宁波市税务部门与当地银行业金融机构深化合作，扩大“银税互动”受惠企业范围，推行“无抵押、纯信用、非接触”贷款，将企业的纳税信用转化为实实在在的“真金白银”。

有的开展税收经济分析服务地方发展。2022年，“四川省经济景气度税电指数”首次纳入全省经济形势常态化发布，为当地研判经济形势、制定帮扶政策提供了有力支撑。据了解，今年四川还将持续深化绿色能效税电指数研究，探索构建市场主体活力税电指数、创新发展税电指数，逐步构建多维度、多元化“税电指数群”。

有的进行跨区域合作研究助力产业升级。近日，上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善三地税务部门共同发布长三角一体化示范区“云链通”3.0项目方案，运用税收大数据“信息全、数据真、响应快”的优势，搭建产业链分析算法模型，通过充分调研和数据分析，形成产业链健康度和成长性分析报告，建立协调各方的强链升链工作机制。

税收大数据也让税务监管进一步提质增效。税务部门运用税收大数据开展试点，动态评价纳税人全生命周期信用状况，实时监控全环节待办业务风险状况，根据信用和风险高低，分类实施差异化服务和管理，既以最严格的标准防范逃避税，又尽力避免影响企业正常生产经营，营造更加优良的税收营商环境。

国家税务总局税收大数据和风险管理局有关负责人表示：“从近年来的税收改革实践看，税收大数据是税收改革‘助推器’，支撑各项税制改革顺利实施，让改革落地更精准有效，也体现了我国税收治理现代化的最新成果。用好税收大数据，是高质量推进新发展阶段税收现代化的重要支撑。税务部门将持续积极探索，进一步挖掘税收大数据的价值，更好服务经济高质量发展。”

(责编：罗知之、陈键)

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