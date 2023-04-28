李芃达

原标题：中小企业增长势头向好

在宁波江丰电子材料股份有限公司分析检测中心，工业机器人在自动化生产线上加工芯片靶材。新华社记者 翁忻旸摄

中国中小企业协会近日发布的数据显示，一季度中小企业发展指数为89.3，比上季度上升1.3点，扭转了2021年二季度以来持续下行态势，升幅达2020年四季度以来最高。“今年以来，随着各项稳增长政策和接续政策措施持续发力，经济循环加快畅通，生产需求明显改善，就业物价总体稳定，市场预期有所好转，经济运行呈现企稳回升态势。”中国中小企业协会专职副会长朱玉表示。

经营状况改善明显

在朱玉看来，中小企业经营状况快速恢复主要源于国内市场需求明显增长，随着减税降费、扩大消费等系列政策进一步释放红利，市场景气得到有效改善。在我们调查的8个行业中，住宿和餐饮业、交通运输邮政仓储业、信息传输计算机服务软件业、房地产业和社会服务业指数均比上季度有明显回升。

从国家统计局最新发布的数据来看，一季度，批发和零售业、住宿和餐饮业增加值同比分别增长5.5%和13.6%；营业性客运量、旅客周转量同比分别增长26.3%和61.8%；信息传输软件和信息技术服务业、金融业、租赁和商务服务业增加值同比分别增长11.2%、6.9%和6.0%。服务业经济活力的提升为该领域中小企业稳步发展注入动能。

“作为节能服务公司，我们的经营情况与用能企业密切相关。以我们服务的酒店行业企业为例，最近国内居民出行增势显著，酒店业市场复苏稳中有进，其营业收入回升使我们的回款有了明显好转。”北京煦联得节能科技股份有限公司总经理助理张可芯告诉记者，公司重点服务领域业务呈现快速增长态势，新业务的开拓也在有条不紊进行，已基本恢复至疫情前水平。

此外，一批重点项目陆续开工建设也给产业链上下游中小企业带来发展机遇。“一季度，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长12.3%，制造业投资同比增长7.0%。值得关注的是，高技术产业投资同比增长16.0%，比全部固定资产投资高10.9个百分点。”国家统计局固定资产投资统计司司长翟善清认为，应有序推进“十四五”规划102项重大工程和其他经济社会重大项目建设，积极扩大有效投资，提振市场信心。

“虽然一季度经济发展实现平稳开局，企业经营状况好转，但中小企业生产仍面临不少困难。”朱玉介绍，现金流紧张、用工成本高、融资难等问题仍然突出，特别是应收账款拖欠对企业发展影响很大。

对此，朱玉建议，应保持纾困政策连续性，提升监管政策透明度和可预期性，帮助中小微企业恢复元气。加大《保障中小企业款项支付条例》实施力度，提高中小企业在政府采购中的占比，持续优化市场化法治化国际化营商环境。

持续推进科技创新

中小企业一直都是最具创新活力的主体。数据显示，一季度各地投向基础领域、短板领域、科技创新领域的项目和计划在增多，表明企业扩大再生产的投资意愿有所回升。

前不久，俐玛光电北京研发生产基地奠基仪式在北京经济技术开发区举行。据了解，该项目投资2亿元，建成后将加快工业CT检测装备的国产化步伐，提升无损检测产业自主创新能力，推动我国制造企业提高产品质量。中国航空综合技术研究所材料及检测部部长王俊涛认为，国内工业CT市场长期被外国厂商垄断，如何通过科技创新破解“卡脖子”难题，使中国制造在关键技术上不再受制于人，是各大科研院所和企业一直努力的方向。俐玛光电把智能三维工业CT的技术能力运用于高端装备、电子、航空航天等领域，将推动我国工业升级换代。

“科技创新对于企业而言已经是决定生死的关键因素。我们在很多领域的技术和产业发展水平较差，原始创新少、基础科学研究亟待加强。”在前不久举行的2023中国中小企业发展大会上，中国中小企业协会会长李子彬的一席话道出了创新的重要性。他认为，走专精特新发展道路是中小企业做强的必由之路，而专精特新企业的灵魂在于创新能力。中小企业要在工业软件、关键基础原材料、零部件、元器件等方面加大研发力度，坚持长期主义和工匠精神，把核心技术牢牢掌握在自己手里。

创新不是一句口号，技术突破靠单打独斗是无法完成的。因此，更应该重视产业链供应链生态体系建设，推动龙头企业和专精特新中小企业围绕新产品协同开发、核心零部件协同验证、供应链要素协同保障等建立战略合作机制。引导龙头企业将配套中小企业纳入共同的供应链、质量标准认证体系，培育价值共享、互促共进的产业链新型伙伴关系。

此外，还要引导专精特新中小企业参与国家级实验室、创新平台和技术中心建设，实现集团战略与专精特新中小企业业务间的有效衔接，鼓励高校科研院所向中小企业共享先进仪器设备等科研资源，加快技术成果产业化应用。

“应充分发挥国资国企智库、行业协会、集群发展促进机构和产业强链专班作用，定期举办分行业采购洽谈会，支持世界一流企业面向中小企业发布采购计划，提高国资央企领域供应链配套率。”朱玉说。

加快数字化转型

作为新型工业化战略性基础设施，工业互联网已覆盖45个国民经济大类、166个中类，覆盖工业大类的85%以上。“一季度，我们发布了工业互联网园区、公共服务平台等218个工业互联网试点示范项目，打造了一批应用实践样板，加快工厂、园区数字化转型。”工业和信息化部总工程师赵志国说。

中国信息通信研究院副院长魏亮认为，工业互联网是中小企业数字化转型的重要抓手，“我们在调研中发现，中小企业既缺资源也缺能力，利用好工业互联网、人工智能等数字技术，一方面可以提升产品质量和生产效率，另一方面通过平台更容易获取资金、订单”。

今年1月，广州市花都区迎来了一个好消息，这里的箱包皮具产业集群上榜了工业和信息化部公布的2022年度中小企业特色产业集群名单。产业发展好是上榜原因之一，仅花都区狮岭镇就汇集了超2.5万家企业和商户，年交易额逾300亿元。曾几何时，花都区箱包皮具产业集群也面临着高定制、碎工艺和数字化转型无标准、缺平台的发展瓶颈，找料难、接单难、协同难问题突出。

为此，浪潮云洲与广州盖特软件有限公司合作，建立了统一的工业互联网标识解析编码标准，利用标识打通产业集群中企业资源计划、制造执行系统、条码系统等之间的数据壁垒，形成行业数据中台，实现供应链数据的统一和共享，提升广州箱包皮具产业集群的数字化水平。通过产业集群协同发展，广州箱包皮具行业企业完成了降本增效的转型目标。目前，广州箱包皮具数字化转型平台服务企业5221家，协同效率提升40%，生产采购成本降低2%。

“下一步，要充分发挥龙头企业引领作用，带动上下游企业特别是广大中小企业融入工业互联网。鼓励大企业搭建数字化平台，面向中小企业共享数据资源和能力，降低中小企业转型门槛。”赵志国说。

(责编：罗知之、陈键)

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