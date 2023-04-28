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铁路“五一”小长假运输启动

预计发送旅客1.2亿人次

2023年04月28日09:08 | 来源：光明日报
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原标题：铁路“五一”小长假运输启动

本报北京4月27日电 记者姚亚奇从中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）获悉，铁路“五一”小长假运输27日全面启动，自4月27日至5月4日，为期8天，全国铁路预计发送旅客1.2亿人次，较2019年同期增长20%，日均发送旅客1500万人次。4月29日预计发送旅客超过1900万人次。

国铁集团客运部负责人介绍，今年“五一”小长假，旅客出行需求旺盛，从铁路12306预售情况来看，预计长假首尾长途客流为主、中间短途客流为主。最新统计数据显示，截至27日8时，已售出“五一”小长假运输期间火车票6908万张，其中，北京至上海、成都至西安、武汉至上海、北京至沈阳、北京至青岛、深圳至长沙、广州至长沙、武汉至长沙、北京至呼和浩特、广州至南宁等方向客流量较大。

据了解，铁路部门最大限度挖掘运输潜力，增加运力投放，实行高峰列车运行图，进一步优化运输组织，日均开行旅客列车10800余列，较日常增加1800余列，较2019年同期增长21%，其中，最高峰日安排开行列车超过11300列。

同时，铁路部门将全力做好服务提升出行体验。全面落实新的铁路旅客运输规程以及各项便民利民惠民措施，落实消毒、保洁、供水等基本服务要求，在确保普惠性服务的前提下，推行更多差异化、个性化服务，进一步改善人民群众出行体验。切实关爱老幼病残孕重点旅客，积极受理预约，开辟绿色通道，加强爱心服务，最大限度提供出行便利。

铁路部门提示利用互联网或手机客户端购票的旅客，铁路12306网站（含手机客户端）是官方唯一火车票网络售票渠道，且不收取任何附加费用，请广大旅客朋友一定要通过官方渠道购票，维护自身合法权益。铁路部门将根据客流需求和车票预售、候补购票情况，灵活动态安排运力投放，有出行需求的旅客请留意车站公告，或通过铁路12306网站（含手机客户端）查询列车开行信息。

(责编：罗知之、陈键)
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