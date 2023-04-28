原标题：与大师来一场跨时空“对话”

科技日报讯 （记者张盖伦）拉斐尔、提香、贝尼尼、鲁本斯、委拉斯凯兹、伦勃朗、柯罗、安格尔、莫兰迪、夏加尔、草间弥生、蔡国强……50位艺术大师的自画像，齐聚“心影传神——乌菲齐美术馆藏大师自画像展”。展览于4月27日起在中国国家博物馆面向公众展出，展期至9月10日。

乌菲齐美术馆位于文艺复兴的摇篮、欧洲著名艺术中心佛罗伦萨，以收藏诸多绘画巨匠之作闻名于世，自画像系列藏品更是乌菲齐美术馆核心馆藏之一。本次展览从乌菲齐美术馆馆藏中精选了文艺复兴时期至当代的50幅画作，向中国观众展现艺术史上众星璀璨的光辉。它不仅使观众得以瞥见艺术家自身容貌形象的再现、精神世界的表达，也使观众得以探寻画家所处时代与社会文化的珍贵线索, 揭示有关“自我”与“现实”的永恒主题。

沉浸式光影体验部分是本次展览的一大亮点。此部分以“14世纪到17世纪欧洲文艺复兴”为主题，用数字技术展示乌菲齐美术馆收藏的数十件文艺复兴时期的绘画、雕塑等艺术珍品，包括波提切利、米开朗琪罗、达·芬奇、提香等文艺复兴大师的杰作。该部分通过360度全息投影融合技术，打破传统的静态“画框式”观看方式，将这些经典作品进行“解构再创造”数字化高清重现，使名作栩栩如生，以光影流动的形式重新演绎大师作品。

图为展览现场。本报记者 洪星摄

(责编：罗知之、陈键)

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