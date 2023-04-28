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上海银行：2023年一季度营业收入132亿元

2023年04月28日09:47 | 来源：人民网
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4月27日，上海银行发布2023年第一季度报告。报告显示，2023年3月末，上海银行资产总额29701.30亿元，较上年末增长3.18%。1-3月，实现营业收入132亿元；实现归属于母公司股东的净利润60.43亿元，同比增长3.25%；基本每股收益0.43元，同比增长4.88%；3月末，归属于母公司普通股股东的净资产2063.46亿元，较上年末增长2.61%。

上海银行聚焦主责主业，加快普惠、绿色、科创、制造业等重点领域信贷投放，持续优化信贷结构，客户贷款和垫款总额13439.62亿元，较上年末增长3.02%；加强客户拓展，强化产品和交易驱动，带动存款稳健增长，存款总额16471.55亿元，较上年末增长4.82%。

报告显示，上海银行资产质量保持稳定。2023年3月末，该行不良贷款率1.25%，与上年末持平；拨备覆盖率286.84%，贷款拨备率3.58%，风险拨备水平充足。2023年3月末，该行资本充足率13.22%，一级资本充足率10.18%，核心一级资本充足率9.25%，均较上年末有所提高。

2023年3月末，上海银行行公司客户数较上年末增长1.71%；人民币公司贷款和垫款余额较上年末增长7.15%；人民币公司存款余额较上年末增长4.23%。2023年3月末，该行普惠型贷款、绿色贷款、民生金融贷款、制造业贷款、科技型企业贷款余额分别较上年末增长9.25%、15.05%、10.30%、6.58%和6%；债券投资规模较上年末增长11.43%，代客业务客户数较上年末增长14.71%。

报告期末，该行零售客户较上年末增长0.86%；人民币个人存款余额较上年末增长6.86%。其中，财富管理中间业务收入环比去年四季度增长超过21%。3月末，该行住房按揭贷款余额较上年末增长0.35%；新能源汽车消费贷款余额较上年末增长44.80%。

(责编：曹淼、李源)
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