原标题：科技赋能高质量发展 “农银智慧芯”领跑保险理赔新科技

理赔效能是衡量一家保险企业服务能力的重要指标。在保险科技日新月异的今天，保险企业不断追求科技创新，科技的运用有效促进了理赔效率的大幅提升。近日，由农银人寿自主研发的“农银智慧芯”一期功能全面上线，该项目在小额自动理赔的基础上，进一步拓展了自动理赔的范围，持续提升理赔效能。

近年来，农银人寿秉持“以客户为中心”的经营理念，加快数字化转型，通过科技赋能，致力于打造智慧化服务体系。“农银智慧芯”是“智能规则引擎”为基础，对理赔案件进行分类和分流，以实现对赔案的差异化处理的新型理赔运营体系，可持续提高理赔的数字化和自动化水平，是农银人寿理赔服务继“农银微理赔”“农银快e赔”和“农银慧e赔”之后的又一创新举措。

“目前，‘农银智慧芯’一期功能主要是依托‘智能规则引擎’对‘医疗险’理赔案件进行智能识别判定，对符合条件的案件进行自动审批、实时支付，进一步了提升理赔效能。”农银人寿理赔相关负责人表示。

2023年一季度，农银人寿理赔支出2.36亿元，同比增长36.38%，理赔件数1.8万，同比增长90.58%，公司自动理赔案件占比近60%。自1月试点以来，截至一季度末，农银人寿通过“智慧芯”自动审批的案件量占比达20%，理赔处理时效较非自动审批案件提升近20%。

该负责人表示，农银人寿将继续加快“农银智慧芯”的研发升级，不断拓展适用范围和场景，持续提升理赔服务智能化水平，通过数字化、智能化、线上化的应用，提升理赔速度，为客户带来更加智慧、高效、快捷的理赔服务。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经