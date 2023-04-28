4月27日，海澜之家集团发布2023年一季报，公司实现营业收入56.82亿元，同比增长9.02%，归属于上市公司股东的净利润8.03亿元，同比增长11.07%。报告期内，海澜之家系列实现营业收入48.19亿元，同比增长13.03%；其他品牌实现营收4.95亿元，同比增长1.90%。

报告期内，海澜之家共计实体门店8121家，直营门店1604家；其中海澜之家系列门店5957家，直营门店净增26家至1080家。

在“深耕存量、开拓增量”的策略下，公司坚持线上业务全渠道全平台布局，巩固传统电商基本盘，持续加码社交电商平台的投入；加强数字化营销，以短视频、直播间、公众号等新兴传媒媒介为载体，聚焦消费者关注点，以优质内容提升品牌曝光量，挖掘品牌增量，实现线上渠道主营业务收入6.32亿元，同比增长17.55%。

海澜之家继续加码研发设计投入，同比去年增加31.56%。各品牌根据自身品牌形象与客群定位，整合供应链上下游，合作市场优秀设计资源，开发潮流时尚与功能属性兼具的爆款产品系列，提升产品辨识度与品牌影响力。公司积极推进“海澜致+”个性化定制平台建设项目和创研中心建设项目，提升个性化、定制化、数字化销售服务能力，开拓个性化定制服装市场；不断加强公司面辅料、新材料开发能力，提升设计能力，增强产品的市场竞争力和产品品类的多样性。

此外，在2023年中国航天日活动中，海澜之家正式宣告成为东方空间重要战略合作伙伴，携手发布了固体运载火箭“引力-1号”，该火箭预计2023年第四季度于海上首飞。据悉，该火箭身披海澜之家的蓝白标识涂装，也是海澜之家全力支持中国航天事业的生动体现。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经