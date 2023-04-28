人民网北京4月28日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，由中国科学院学部科学普及与教育工作委员会主办的“科学与中国”走进大湾区暨深圳第十一届院士专家巡讲系列活动近日在南方科技大学开幕。近30位院士走进粤港澳大湾区，将科普讲座送到广州、深圳、东莞、佛山、澳门等地，是历年来参与院士数量较多的一次。

开幕式上，固体力学专家、中科院院士杨卫和材料物理专家、中科院院士薛其坤围绕“科技创新与科学普及”主题开展对话，能源科学与工程热物理专家、中科院院士赵天寿担任对话主持。对话中，两位院士分别介绍了深海鱼、高机动足式机器人、量子反常霍尔效应、超导体等研究领域前沿进展，并就基础研究与应用研究的关系、创新型人才培养以及科学普及对培养创新型人才和培育创新文化的作用等议题展开了深入研讨。机械电子工程专家、中科院院士丁汉带来了题为“机器人化智能制造”的科普报告，深入简出地介绍了机器人化智能制造技术领域研究进展，展望了机器人制造行业未来发展趋势。传染病学、肝病专家、中科院院士王福生以“重大传染病临床细胞治疗研究进展”为主题作精彩报告，详细介绍了免疫细胞等新型疗法对于病毒性肝炎、艾滋病等重大传染病的治疗原理及未来应用前景。

开幕式后，院士们将分别走进广州、深圳、东莞、佛山、澳门等地围绕宇宙探索、双碳战略、纳米技术等不同主题开展精彩的科普报告。

据了解，“科学与中国”院士专家巡讲活动是2002年由中科院发起，联合中宣部、教育部、科技部、工程院和中国科协等六部门共同主办的高层次科普活动。广大院士深入边远山区、各级党校、工矿企业、高校院所等，做了2000余场的科普报告和讲座，足迹遍布31个省、自治区、直辖市和港澳特别行政区，为我国科普事业发展作出了重要贡献。2010年起，“科学与中国”院士专家巡讲活动落地广东，连续组织开展了10届“科学与中国”院士专家巡讲活动，已成为中科院学部发挥科技智库功能、服务湾区发展的重要品牌活动。

(责编：赵竹青、吕骞)

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