原标题：沪农商行2022年年报成绩单出炉：资产规模和经营业绩迈上新台阶 资产质量稳中向好

4月27日晚间，上海农商银行发布2022年年度报告及2023年第一季度报告。2022年，面对复杂经济形势的挑战，该行紧跟国家战略布局和区域经济发展，坚持稳中求进主基调，紧密围绕战略导向，狠抓客户发展，积极创新转型，聚焦价值创造，强化风险思维，各项经营工作保持平稳良好的发展势头，顺利实现了2020-2022三年战略规划的良好收官。

年报数据显示，上海农商银行2022年资产规模和经营业绩再创新高、资产质量优势巩固。截至2022年末，集团资产总额12,813.99亿元，较上年末增长10.62%，实现营业收入256.27亿元，同比增长6.05%；实现归母净利润109.74亿元，同比增长13.16%，经营效益稳步提升；不良率下降0.01个百分点至0.94%，资产质量优势巩固；拨备覆盖率上升2.82个百分点至445.32%，风险抵补能力持续增强。

2023年一季度，该行经营业绩延续2022年平稳良好的发展势头。一季度集团实现营业收入68.32亿元，同比增长7.49%；实现归母净利润35.00亿元，同比增长12.44%，盈利能力保持高增。截至2023年3月末，集团资产总额为13,209.58亿元，较上年末增加395.59亿元，增幅3.09%，在万亿农商行的道路上更进一步。

经营质效全面提升，经营业绩再上新台阶

2022年，上海农商银行各项业务稳健开展，总体经营情况良好，经营业绩跨上新台阶。2022年，集团实现营业收入256.27亿元，同比增长6.05%；归属于母公司股东的净利润109.74亿元，同比增长13.16%；平均总资产回报率(ROA)0.93%，较上年上升0.02个百分点，加权平均净资产收益率(ROE)11.22%，盈利能力表现良好。

2023年一季度，该行平均总资产回报率(ROA)0.28%，较上年同期上升0.01个百分点；加权平均净资产收益率(ROE)3.38%，较上年同期上升0.11个百分点，ROA、ROE稳中有增，盈利能力持续提升。

与此同时，该行资产规模稳健增长，在万亿农商行的基础上进一步扩张。截至2022年末，集团资产总额12,813.99亿元，较上年末增加1,230.23亿元，增幅为10.62%。该行坚持“以客户为中心”，夯实客户基础，优化产品体系，丰富获客方式，提升客户粘性，存款规模增幅表现亮眼。截至2022年末，集团吸收存款本金9,434.85亿元，较上年末增长12.57%，继续展现出公司在负债端的优势。同时，集团贷款和垫款、金融投资的良好增长带动了资产规模实力的稳步增长。截至2022年末，集团贷款和垫款总额6,706.23亿元，较上年末增长9.30%。

资产质量方面，截至2022年末，集团不良贷款率为0.94%，较上年末下降0.01个百分点，资产质量稳中向好，拨备覆盖率为445.32%，较上年末上升2.82个百分点；贷款拨备率为4.21%，较上年末上升0.01个百分点，资产安全垫持续增厚。

该行在不良率的认定方面，执行较为严格的标准，严格按照监管部门关于贷款风险分类核心定义进行分类，根据G0102口径，逾期60天以上贷款与不良贷款比率为89.65%，逾期90天以上贷款与不良贷款比率为86.44%。

在资本充足水平方面，截至2022年末，集团资本充足率15.46%，一级资本充足率12.99%，核心一级资本充足率12.96%，持续高于中国银保监会规定的资本要求，资本充足水平持续良好。

服务实体扎实有力，科创金融特色鲜明

2022年，上海农商银行全面贯彻“坚持客户中心、坚守普惠金融和坚定数字转型”三大核心战略，大力推动各项战略举措落地，取得较好的成绩。

该行将“以客户为中心”作为公司最核心经营观，围绕客户价值重新认识客户，努力成为客户旅程的重要伴行者和客户生态圈的重要参与者。2022年，该行客户基础不断夯实，零售客户超2,000万户，规模总量、客群价值及贡献快速增长，公司客户近34万户，聚焦战略客户、渠道类客户、新城客户、园区客户等重点客群，大力推进“四百工程”，重点打造“鑫动能”科创服务品牌。客户结构持续优化，服务向实、向小、向微，线上线下融合，客户体验不断优化，制造业、绿色信贷客户数量有效提升。客户管理更加精细，聚焦代发养老金、代发工资、工会卡、财富等重点客群，优化客户全生命周期权益体系。

作为扎根上海逾70年的本土农商行，该行坚守普惠金融，在经营定位上突出小散优先，紧紧依托服务实体经济，通过做小做散找准客群，坚定客户下沉，提升差异化授信能力，找准客户切入点，成立微贷中心，有效覆盖微小客群空白，实现系统化、高质量的“做小做散”。截至2022年末，该行对公贷款余额4,537.43亿元，较上年末增长10.37%，普惠小微贷款余额641.13亿元，较上年末增长16.01%，普惠小微贷款户数3.41万户，较上年末增长44.52%。值得关注的是，该行持续加大对制造业的金融支持力度。截至2022年末，该行制造业贷款余额810.84亿元，较上年末增加129.24亿元，增幅18.96%；制造业贷款余额占比达17.87%，较上年末上升1.29个百分点。

该行围绕乡村振兴领域，打造以“三农”金融为本色的普惠金融服务体系，是长三角区域的支农主力军。截至2022年末，该行涉农贷款余额644.22亿元，增幅11.48%，服务覆盖面持续扩大，保持“三农”金融服务区域市场领先地位。该行2022年上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心项下对涉农经营主体累计发放贷款10.43亿元，始终位列上海市同业第一。

在科创金融方面，该行坚持打造以科创金融为特色的科技金融服务体系，助力战略性新兴产业发展，“鑫动能”客户培育计划深化推进。截至2022年末，该行科技型企业贷款余额712.12亿元，较上年末增长35.44%；科技型企业贷款余额占比超15%，较上年末提升3个百分点，规模和占比均实现稳步提升，科技型企业贷款客户数2,460户，较上年末增长26.93%，累计服务科技型企业近6,000户；“鑫动能”库内企业达732家，授信规模超600亿元。

投行业务方面，该行深入推进“商行+投行”转型发展，形成“融资+融智”两翼协同的展业模式。2022年，该行主承销金额342.66亿元，承销金额同比增长10.46%，在非金融企业债务融资工具承销金额排名方面位居全国B类主承销商首位，位居上海地区银行主承销商第9位，较上年末排名上升2位。

在践行绿色金融方面，该行秉持“打造长三角最具绿色发展底色的银行”战略目标，充分发挥集团综合优势，持续完善绿色信贷服务方案，激发企业绿色转型内在动力。截至2022年末，该行绿色信贷余额435.67亿元，较上年末增长120.32%，绿色债券投资规模余额为90.34亿元，较上年末增长150.94%；理财产品配置绿色债券16.59亿元，较上年末增长18.42%；绿色债券承销规模30.30亿元，绿色融资租赁余额69.89亿元。

一季报数据显示，该行一季度普惠金融稳步推进，普惠小微信贷持续下沉。截至2023年3月末，普惠小微贷款余额663.08亿元，较上年末增加21.95亿元；普惠小微贷款户数3.47万户，较上年末增长0.06万户；普惠在线贷款余额188.91亿元，较上年末增加9.44亿元，保持良好增长。

零售转型成效显著，数字化转型加速推进

上海农商银行坚守零售优先的战略定位，全面推进零售转型“九大体系”建设，优化组织架构，丰富产品体系，深耕重点客群，推进网点转型，加快数字赋能，加大人才队伍培养力度，不断提升专业化经营能力，零售营收及利润贡献度持续提升。截至2022年末，该行零售金融资产(AUM)余额6,967.15亿元，较上年末增长12.40%，其中储蓄AUM余额4,563.10亿元，较上年末增长18.24%，非储蓄AUM余额2,404.05亿元，较上年末增长2.77%。个人贷款余额1,972.10亿元，较上年末增长7.36%。

2023年一季度，该行持续推进零售转型，积极开展旺季营销活动，代理业务手续费收入同比多增，手续费及佣金净收入8.45亿元，同比增长9.13%。

个人贷款方面，规模较快增长，非按揭类贷款占比稳步提升。非房产按揭类贷款余额832.80亿元，较上年末增长35.81%，其中：个人消费贷款余额376.78亿元，较上年末增加27.63亿元；个人经营贷款余额456.03亿元，较上年末增加191.96亿元。

财富管理方面，该行深耕客户分层分类，深挖不同客群金融资产配置需求，适度提升储蓄、稳健型理财及保险在重点客群中的配置比例，夯实财富管理的基石，有效推动AUM较快增长。另一方面，该行持续丰富和完善财富产品线，坚持“稳健”的财富产品定位，兼顾未来市场趋势与配置布局，优选回撤控制整体较优的管理人，布局固收+、养老FOF及权益产品线。2022年累计引入代销公募基金280只，累计发行资管信托产品164只,保险产品16款。

2022年，该行储蓄存款结构显著优化。人民币活期储蓄增量占比较上年同期提升14个百分点，人民币三年及以上定期存款增量占比较上年同期下降42个百分点；新增储蓄存款中三年期及以上定期存款占比19%，存款付息率大幅下降15BP。

该行始终围绕“坚定数字转型”战略，坚持高质量发展目标，推动科技与业务深度融合；制定“FOCUS+”数字化转型战略，建立以“123456”为核心的数字化转型工作体系；构建“1+1+1+10+N”的金融科技组织体系，从全局视角优化金融科技治理架构。2022年，该行科技投入9.95亿元，同比增长12.68%。截至2022年末，该行专职金融科技人员715人，占员工总数7.86%，较上年末上升1.58个百分点；拥有软件著作权6项，国家专利5项。

2022年，上海农商银行市场地位和品牌影响力达到新高度。在英国《银行家》公布的“2022年全球银行1000强”榜单中，该行位居全球银行业第124位，较2021年大幅上升25位；位列2022年中国银行业100强榜单第23位，在全国农商银行中排名第二；标普信用评级(中国)主体信用等级“AAspc-”，展望“稳定”。

2023年，是上海农商银行新三年战略规划实施的首年，该行将继续推进三大核心战略，打造以财富管理为引擎的零售金融服务体系、以交易银行为引擎的综合金融服务体系、以三农金融为本色的普惠金融服务体系、以科创金融为特色的科技金融服务体系、以绿色金融为底色的可持续发展金融服务体系，推动规模、结构、质量和效益和谐统一，走轻资本、轻成本、高效率、高质量的内涵式增长道路，从“量的积累”转向“质的飞跃”，从“体量优势”转向“质量优势”，实现高质量转型发展。

(责编：曹淼、李源)

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