原标题：阿里张勇：智能化时代必将出现一系列智能原生企业

4月27日，第六届数字中国建设峰会在福州开幕，阿里巴巴董事会主席兼CEO、阿里云智能CEO张勇在主论坛上表示，数字中国建设成果丰硕，阿里巴巴作为始终以数字技术作为发展引擎和创新源泉的企业，真切感受到自身发展与国家战略的同频共振。他认为，数字化是基础，智能化是方向，当前的人工智能浪潮是和20年前的数字化浪潮同等重要的机会，行业正处于智能化时代的历史新起点。

在张勇看来，新一轮人工智能和实体经济的深度融合，将根本性地改造生产、经营等产业实践的方方面面。2G时代出现搜索和门户网站，3G时代出现社交软件，4G、5G时代视频和各类应用迎来大爆发，每一次重大技术迭代都会催生全新的企业。“就像数字化时代出现一批数字原生企业，智能化时代也必将出现一系列智能原生企业。我们深刻感受到，‘所有不可想象，终将化为寻常’。”他说。

近段时间，AI大模型成为全球追捧的技术浪潮，在中国国内，已有超过20万企业用户申请接入阿里旗下的千问测试，几乎覆盖所有新兴和传统行业。张勇表示，实体经济是智能化主战场，千行百业将被重新定义。“AI大模型将以更低门槛、更高效率，打通一个个数据断流节点，推动数据在研发、生产、配送、服务等环节畅通流动。”张勇说，“服务实体经济的智能化升级，阿里准备好了。”

在主论坛上，张勇分享了阿里云与南方电网等伙伴的合作情况。“云+AI”正在创新牵引电网运营。高效匹配发电功率和负荷，一直以来都是行业难题，而现在，以“飞天”云计算操作系统为底座，阿里提供强大算力与开发训练平台，结合电网行业算法和实时量测数据，能够提供精准气象预测和秒级调度决策能力，为整个电网调度发挥突出作用。

各行各业走向广泛智能化、新型智能原生企业密集出现，离不开更高质量、更高性能的算力支撑。张勇认为：“算力正在成为新型基础设施。”

据了解，阿里云日前刚刚宣布史上最大规模降价，核心产品价格全线下调15％至50％，这一举措旨在持续降低用云成本，扩大云的市场空间。张勇说，阿里云的目标，是“让算力更普惠，让AI更普及，让技术红利为更多人享用，让创新流动起来”，不仅解决原有产业发展中的问题，让原有产业变革成本更低，同时也能在大树之下长出更多小草，为中小微企业创新提供源源不断的原动力。

(责编：曹淼、李源)

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