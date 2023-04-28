原标题：我爱我家2022年报：营收116.73亿元 坚持战略定力实现稳健发展

4月27日，我爱我家集团发布2022年全年及2023年第一季度财务业绩。2022年，我爱我家实现营业收入116.73亿元，净利润亏损3.06亿元。2023年一季度，我爱我家实现营业收入31.49亿元，录得净利润5176.3万元，较去年同期实现扭亏为盈。

2022年，居住交易服务市场受经济整体下行和市场需求萎缩影响，呈现低迷态势，经营主体正面承压，韧性、效率、核心竞争力与破局能力均受到了挑战。我爱我家净利润虽出现波动，但通过坚持深化数字化建设、提升数字化底座支撑能力，聚焦核心业务、夯实相寓头部优势，周密策划品牌价值重塑、迭代服务理念，完善人才培养体系、建设学习型组织，以极强的抗风险能力实现了稳健经营。

数字化底座支撑能力再提升

2022年，面对宏观环境提出的挑战，我爱我家保持战略定力，坚持推动数字化升级与品质发展战略，对内着重提高运营效率，对外着重改善用户体验。

在提高运营效率方面，CBS/AMS核心业务系统完成全国一体化升级部署，统一的数字化基础设施建设再上台阶。依靠强大的核心业务系统，北京公司作为数字化升级转型样板，实现了中后台运营进一步降本增效。例如，房源审核时效从2021年的5小时缩减至2.56小时，中后台人力成本大幅降低。相寓全年服务订单量达到287.1万单，全部实现线上智能化、自动化、端到端运营，运营效率跨越式发展。

在改善用户体验方面，我爱我家继续完善真房源楼盘库，并扩充VR房源。目前，8个主要业务城市的楼盘库已经覆盖了近4.9万个小区的2800多万套房源。报告期内，楼盘库新增买卖房源70万套，在手买卖房源规模达76万套。截止2022年底，自我爱我家VR房源上线以来累计拍摄量达154万套，全年拍摄增量42万套。在效果方面，VR房源套均页面浏览量和带看量分别是普通房源的5倍和2倍。

相寓行业头部优势再夯实

根据财报数据，近年来已成为我爱我家稳健经营“压舱石”的相寓，在2022年依然取得可喜成绩——全年租金交易额163.3亿元，实现营收56.47亿，收入同比增长75.27%。报告期末，相寓在管房源覆盖北京、上海、深圳、杭州等15个城市，规模达到25.4万套，相比2021年增长0.4%。在复杂的市场环境下，相寓表现出了极好的经营韧性和抗风险能力。

相寓是我爱我家旗下的房屋资产管理品牌，致力于打造中国首个“新市民和青年人”的安心租房科技平台。近年来，依靠数字引领和卓越运营，相寓在分散式长租公寓领域实现了运营房源规模与出房率的持续提升，并长期保持市场领先水平。

党的二十大报告重申“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”。在“职住平衡”的大目标下，商业化长租公寓是目前及今后较长时期内解决大城市住房问题的重要途径。相寓将自身视为民生保障型行业里一支不可或缺的力量，充分发挥住房租赁企业盘活供给存量、保障居住体验的重要作用，有效促进租购并举格局的发展，推动企业成为多层次供给体系的必要组成部分。

品牌价值重塑再深入

2022年，我爱我家以集团的“以一流标准重塑品牌”的战略目标为牵引，廓清品牌定位和品牌使命，拉升品牌价值，并基于全新的品牌价值体系，在进行全面消费者调研的基础上展开品牌主题传播，提振品牌声量，从而针对市场需求构建产品、服务的差异化优势。

我爱我家与全球领先的研究和咨询公司益普索展开战略合作，关注新时代消费者的购买和使用趋势，以消费者需求为核心，围绕消费者购房全旅程，读懂消费者的期待和经纪人作业痛点，系统化提升品牌触点体验。

我爱我家与全球领先的传播集团WPP合作，打造“无诚意不承诺”品牌主题传播，让“以诚为本”的品牌基因再度迸发活力。公司升级我爱我家服务承诺，提出“如实说”“提前做”“主动赔”的服务主张，引领行业服务品质升级，重视更深层、更人性化、前置化、主动化服务，为用户提供全方位的服务体验，将全行业同质化的硬条款，升级至我爱我家品牌独有的暖服务。

人才培养体系再完善

作为居住服务行业领军者，我爱我家有能力熨平周期，不断找到新的增长点，归根结底在于激发“人”的创造力。

我爱我家非常重视经纪人培训体系建设，不遗余力提升经纪人队伍的整体素质，以不断精进经纪人为消费者提供品质服务的能力。2022年，我爱我家在经纪人团队职业能力打造上进行了新的尝试。在全新升级的线上培训阵地“繁星”系统中，有关“品质行为”和“客户服务”的内容贯穿始终，更加重视培养经纪人的服务意识，打磨服务细节，不仅让我爱我家数字化培训体系更加完善，而且为公司不断升级迭代服务理念打下了坚实基础。报告期内，“繁星”系统实施培训课程总学时超过200万小时，人均学时超过57小时。

此外，在服务品质上追求卓越的我爱我家持续打造学习型组织，坚持线上线下多元化赋能组织人才。人力智能平台实现全流程服务，从人员甄选，到干部培养，打造最佳干部雇主品牌，实现人才聚集，以保障各岗位角色形成良性互动，最终为消费者呈现高满意度服务。

从我爱我家2023年第一季度盈利情况持续好转来看，金融信贷“三支箭”齐发、房地产“因城施策”降利率、降首付等友好政策，很大程度上提振了市场信心，促进了交易量的回升。凭借良好的服务口碑和客户基础，我爱我家有望延续第一季度的盈利态势，稳中向好，提质发展。

(责编：曹淼、李源)

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