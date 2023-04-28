原标题：博西家电闪耀AWE 2023：以智能科技赋能可持续未来

4月27日，以“智科技，创未来”为主题的“2023中国家电及消费电子博览会”（AWE）在上海新国际博览中心开幕。在本届展会中，博西家电携旗下品牌博世家电和西门子家电亮相，全方位展示了冰箱、洗衣机干衣机、洗碗机、嵌入式厨电、生活电器和净水产品全品类家电，以智能科技和创新实力，为观众献上了一场高品质家居生活的饕餮盛宴。

诸多新品齐发 以创新描绘高品质生活场景

本届AWE期间，博世8系洗干一体机在新品发布会上亮相。除了创新科技产品带来的惊喜，博西家电还将可持续发展理念融入展台设计，旗下两大品牌的全品类产品与展台营造的场景化体验相融合，将博西家电所倡导的绿色高品质生活方式具象化呈现在广大消费者面前。其中，博世家电展台按照产品品类划分了不同区域，围绕“创新科技”和“嵌入式专家”呈现产品的出色性能及设计；此外，为更直观呈现产品的“可持续消费”优势，对应品类区域前方还设置了错落有致的显示屏组，直观展现产品的节水节能、减少食物浪费等可持续优势，为与会来宾全方位展示“科技成就生活之美”，也为广大消费者焕新更触手可及的可持续生活方式。

博西家电旗下的另一品牌西门子家电则以“让日常超乎寻常”为主题，聚焦智能精控、德系精工、精湛设计三大领域，为消费者提供体验。西门子家电携全系智能家电新品矩阵登场，展现了西门子上下双吸烟机、西门子全新超氧洗烘套装、西门子嵌入式饮水机等多款旗舰新品，充分彰显西门子家电卓越的创新技术、雄厚的产品实力。

西门子家电打造了高端智能科技感的展馆，构建一个中心区和四大品类区，智享呵护区、智感储鲜区、智控净烟区、智控净洗区共四个重点使用家电的细分生活场景，演绎“让日常超乎寻常”的非凡生活体验感。

深度参与AWE，全方位渗透可持续发展理念

此外，博西家用电器集团董事会成员兼首席营销官唐善达出席了“AWE 2023高峰论坛”，并发表了“博西家电如何以绿色创新科技和可持续发展赋能消费者”的主题演讲。他表示，“随着消费者可持续消费意识的不断增强以及中国政府对于可持续发展目标战略的积极推动，绿色家电产品逐渐成为消费者的购买首选，可持续发展将成为推动家电行业发展的重要因素。”在现场，唐善达也号召家电行业携手并进，共同践行可持续发展：“保护环境、保护我们赖以生存的家园是全行业的共同责任，家电行业正迈向更加可持续发展的征途上，在此我也呼吁整个家电行业齐心聚力，我们应当并必将对此做出重要的贡献。”

今年再度亮相AWE，博西家电以智能化产品和沉浸式场景体验，充分展现了创新技术的突破以及高科技高品质家电的魅力。借助AWE这一展示创新成果的平台，博西家电将助推更多智能化的绿色创新家电产品走进更多中国家庭，并将赋能博西中国成为博西全球的创新引擎。

(责编：董童、李源)

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