原标题：京东家电家居参展AWE2023展现家电行业升级趋势

时隔两年，以“智科技创未来”为主题的中国家电及消费电子博览(AWE2023)终于在4月27日于上海隆重召开。作为全球三大消费电子展之一，本届AWE的重新召开吸引了来自全球各个行业的品牌参与。其中，京东家电家居以“焕新家一站购”为主题的展位也在上午10点正式开启，成为观众体验“家”场景消费方式和高品质家电新品的热门展位。

新风口到来家电家居一体化成行业增长关键

2023年是家电行业摆脱增长乏力态势的关键一年，如何有效应对家电家居一体化趋势成为行业各方关注的重点。对此，在本次京东家电家居开馆仪式上，中国家用电器协会副理事长徐东生就此发表行业观点。

他指出，重启后的AWE将通过全球视野及影响力的平台优势，带来最先进的智能生活解决方案和最高科技含量、最新的产品与技术，持续引导家电行业的发展和消费升级。其中，京东家电家居作为AWE战略合作伙伴，正在通过数字化战略、下沉战略、以旧换新服务，帮助家电品牌持续渗透下沉市场，为合作伙伴在增量市场带来机会，实现价值共创和发展共赢。

京东家电家居“焕新家 一站购”主题展位

京东家电家居事业部负责人也在开馆仪式上表示：“消费需求的变化，促使家电与家居的交集变得更加密切，使两者的分界线越来越模糊。”为顺应家电家居一体化趋势，京东家电家居将继续优化人货场。一方面京东今年将以家场景为核心，构建新的家电家居消费生态，为用户提供场景化、套购化的家电产品；另一方面，京东通过整合线上线下资源，进一步优化生态产业链，并通过基础设施下沉和体验创新，改造京东MALL、京东家电家居专卖店等线下门店布局，以激活下沉市场潜力，推动趋势品类和新品发展。

洞察行业趋势京东家电家居联合品牌推出多款新品

随着国民经济水平提升和科技的飞速发展，消费者越来越注重品质生活，对家电产品的要求也愈发严格，从单纯追逐产品质量，逐渐转移至追求产品高端化、品质化、套系化、场景化。为满足当今家电消费市场的多元化发展，京东家电家居依托供应链优势，在技术、服务、流程等方面为品牌厂商提供全链路支持，激发行业生产活力，从而为消费者提供更多高品质、高科技、高性价比的家电产品。本次AWE期间，京东家电家居将联合海尔、美的、TCL等家电品牌，在27-28日连续2天举行14场新品首发活动，涵盖冰箱、洗衣机、空调、电视等15个品类，为消费者提供更多品质选择。

此外，京东家电家居还将在京东直播间举行共18场、为期两天的员工、BOSS直播，让消费者体验到好产品、好价格、好服务。

4月28日下午，京东家电家居将携手三星、创维、LG、海信、TCL、长虹等品牌发布多款艺术电视新品，并公布《京东艺术电视标准》，通过提供更个性化、智能化、多样化的产品，满足消费者对电视品类更高层次的需求。

为进一步带领品牌实现新增长，京东家电家居还携手众多家电大牌举行了百亿新品签约，并制定了完成2023上半年超过100亿的新品销售目标，通过深度合作加深行业渠道布局，促进行业对产品、技术、服务的持续升级，并在五一焕新周和即将到来的京东618，为用户带去高品质、高性价比的家电产品。

落地家电家居一站购模式打造全屋场景化套购方案

现如今，家电市场虽然处于存量阶段，但人们对美好生活的向往和对高品质、智能化、绿色化等消费升级的需求并未减弱。如何适应行业发展趋势、打造健康的产业生态，成为了家电行业共同的话题。

在AWE现场，京东家电家居搭建了由潮科技、家生活、新生活主义三大功能的分区场景化空间组成的迷你京东MALL，通过整合具备相同属性的家电家居产品，打造如商务办公、沉浸睡眠、森系生活、美学厨房等独特的“家场景”，呈现真实的使用场景，从细节设计和功能打动用户，让消费者体验到更好的生活品质。此外，用户还可以在迷你京东MALL旁的设计家展区，体验家装设计全流程，收获高效、友好的商品+设计一体化解决方案。

除了迷你京东MALL，京东家电家居还在馆内搭建了数智大屏，向品牌和用户展现京东家电家居数据发展态势、趋势和特征，并揭示了家电家居一体化的内涵——给用户的家创造价值，满足用户对家的所有想象。京东家电家居以此为目标，通过装修定制、以旧换新等内容，为消费者提供家装全链路商品及服务、缩减时间成本，以此带给消费者省时省心省钱又省力的“焕新家一站购”体验。

为进一步满足消费者“焕新家一站购”需求，京东家电家居携手AWE同步开启五一焕新周，为消费者带来“家电新品一键下单，享三连福利”等优惠，让有了心仪套购方案的用户、以及没能到场的消费者，都能通过京东app享受到家电家居一站式购物体验。

作为中国创造、中国制造、中国品牌的重要组成部分，家电行业正面临新的机遇和挑战。从此次AWE上京东的表现不难看出，京东家电家居正通过打通线上线下渠道，构建家电家居一站购模式，满足用户对品质生活的追求。此外，京东家电家居对用户消费习惯的把握、对行业发展趋势的提前布局，势必会吸引和撬动更多品牌伙伴共同创造更高效和可持续发展的行业未来。

(责编：曹淼、李源)

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