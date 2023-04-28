人民网北京4月28日电 （记者乔雪峰）建好、管好、护好、运营好农村公路，是广大农民致富奔小康、加快推进农业农村现代化的有力支撑。

4月27日，交通运输部公路局副局长顾志峰在新闻发布会上表示，近日，交通运输部印发了《推动“四好农村路”高质量发展2023年工作要点》（以下简称《工作要点》），将聚焦扩投资、稳就业、优治理、强管养、提服务、保畅通、重安全、促融合，推动“四好农村路”相关工作。

顾志峰指出，《工作要点》旨在推动“四好农村路”高质量发展，加快完善现代化农村交通运输体系，为更好服务全面推进乡村振兴、助力农民农村共同富裕提供坚强服务保障。重点做好三个方面工作：一是加强农村公路建设，促进农民群众就业增收。二是加强农村公路管理和养护，提升农村公路安全保障能力。三是深化城乡交通一体化发展，推动农村公路融合发展。

建设“四好农村路”，不仅要让农村群众更好更公平享受交通均等化服务，更要为农村带去人气、财气，在基层凝聚民心、民意。

近年来，我国坚持把“四好农村路”主动融入农村地区发展中，融入农村地区的产业物流、生态环境中，农村公路的发展内涵更加丰富，成果更为丰硕。

北京房山周口店镇，新泗路穿行于青山碧水之间，与红色文化、自然生态、人文景观和谐共融。沿路而行，周口店猿人遗址见证文明起源，“红色背篓”精神薪火相传，层林尽染的坡风岭让人流连忘返……路，延伸希望。曾经闭塞的村庄，如今因路而兴。

山东菏泽，范庄村合作社毛木耳种植基地里，一排排毛木耳菌棒整齐摆放，拥簇在菌棒上的“小耳朵”蓬勃着无限的生机。“道路顺畅了，村民致富的信心更足了。”鄄城县引马镇范庄村党支部书记范宗举表示，村里通往国道的公路修好后，通过建设大棚进行毛木耳种植，带动村内党员、群众一起吃上了“产业饭”，也为村民提供了就近务工的机会，实现采摘园、农家乐、电商等多产融合发展，不但活跃了乡村，还富裕了村民。

黑龙江五常，禾和稼农牧发展有限公司院内，一辆辆货车满载新加工的大米，将通过安雪公路，走出黑龙江，运往北上广等地的大型超市。“从前路窄坑多，货车开不进来，有好米难销售。”公司工程师孟繁斌说，近几年道路改建后，物流畅通了，企业发展的步子更快了，年销量翻了2倍多。

路通百业兴。一条条整洁宽阔的乡间公路，展现出乡村振兴的勃勃生机；一条条畅安舒美的农村公路，化作乡村一道道美丽风景线。截至2022年，全国农村公路总里程已达453万公里，等级公路比例达96%。十年来，我国支持贫困地区新改建了6.5万公里资源路、旅游路、产业路。为广大农村特别是贫困地区带来了源源不断的人气和活力。

(责编：王连香、吕骞)

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