4月26日至4月28日，第二届中国（安徽）科技创新成果转化交易会（以下简称“科交会”）在合肥举办。交通银行充分发挥国有大型商业银行服务实体和助力科技创新的积极作用，今年在参展招商、科创产品、现场服务、配套活动等方面提供全方位、高标准支持，助力科交会成功举办。

搭建特色展区，丰富客户体验。作为科技金融展区金融机构代表之一，交通银行以“助力安徽打造科技创新策源地”为主题，发布交银科创全生命周期服务方案和服务安徽科创二十条，针对参展企业提供从政策咨询、企业开户到投资、融资、并购、上市指导等在内的“一揽子”专属金融服务，累计发放各类手册、折页超300份，现场接待企业咨询超100人次。在视频展区，交通银行系统介绍总行科技金融战略部署、安徽支持政策以及智慧园区、交银科创贷等业务亮点。此外，交通银行在展区精心布置“现场体验区”，利用移动工作平台，提供线上融资产品体验，达成意向客户5户，意向金额5000万元。

增强银企互动，携手多方共赢。活动现场，交通银行发挥科技金融业务优势，打造展区特色，为合作科创企业积极提供科技成果转化展示平台，优选三件科技属性较高的研发成果，其中由合肥一家钢管企业提供的风力发电导管架格外吸引眼球，不少参展企业驻足而观。据了解，该企业是一家国家级专精特新“小巨人”企业，今年为提升公司海上风电单桩产能，需资金采购卷板机、总装焊接线、数控切割机等先进的生产设备。交行安徽省分行在得知企业融资需求后，为企业制定融资方案，精准适配交银科创“设备购置贷”科技型企业专属融资产品，将8000万元授信支持第一时间注入企业生产经营，成功解决客户燃眉之急。

活动精彩纷呈，共享开放机遇。据了解，交行安徽省分行在科交会开幕前夕，成功举办科技E贷2.0新品发布会暨银担共助科创金融改革交流座谈会，在人民银行合肥中心支行、合肥市地方金融监督管理局、合作政策性担保公司以及十家“专精特新”等企业代表的共同见证下，科技E贷2.0正式发布。此外，科交会期间，交通银行受邀参加2023中国（安徽）科创金融论坛和“专精特新”高质量发展论坛暨金融要素对接会，并“专精特新担”见贷即保合作，取得良好市场反馈。

交通银行安徽省分行相关负责人介绍，立足安徽科创发展大势，该行创新设立科技金融专班，建立起多维度风险评判模型，赋能科技企业攻克核心人才、供应链上下游、市场和资金方面的困难。截至3月末，该行科技型企业贷款增幅15.98%，总体保持上年高速增长态势。

未来，交通银行安徽省分行将以此次科交会为契机，进一步深化银担业务合作和产品创新，实干担当，砥砺奋进，切实发挥“总部驻沪”和“全牌照”优势，全力争做支持合肥市科创金融改革试验区建设的执行者、行动派、实干家。

(责编：曹淼、李源)

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