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海航航空集团与中国商飞公司签署百架C919和ARJ21飞机框架性订单协议

2023年04月28日16:02 | 来源：新华网
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原标题：海航航空集团与中国商飞公司签署百架C919和ARJ21飞机框架性订单协议

4月27日，海航航空集团与中国商飞公司在上海签署100架C919和ARJ21飞机框架性订单协议。辽宁方大集团董事局主席方威与中国商飞公司党委书记、董事长贺东风，党委副书记、总经理周新民参加签约仪式并座谈交流。

签约仪式上，辽宁方大集团董事、党委书记宋宏谋在致辞中表示，2021年12月8日，海航航空集团正式加入辽宁方大集团大家庭。在党和政府的关怀指导下，新海航始终以党建引领思想变革、作风变革、管理变革、经营变革，企业面貌焕然一新。随着民航市场的复苏，新海航整体发展态势积极向好。

中国商飞公司党委副书记、总经理周新民表示，感谢海航航空集团一直以来对中国商飞公司的信任和支持。作为知名航空集团，海航航空集团加入方大后致力于打造安全第一、服务第一、利润第一的世界级航空公司，充分展现了有担当、有作为的企业形象。中国商飞公司将始终以客户为中心，满足客户需求，为客户创造价值。中国商飞公司愿与辽宁方大集团、海航航空集团一道，秉持精诚合作、互惠共赢的理念，共同开启国产飞机翱翔新篇章。

签约和座谈前，辽宁方大集团董事局主席方威一行参观了中国商飞公司飞机运行支持指挥中心等地，体验了ARJ21模拟机、C919客舱训练器和C919模拟机。

未来，双方还将在飞机进出口、航材维修、物流仓储、新技术应用、航材支援、维修保障、飞机构型优化等领域开展合作。

(责编：董童、李源)
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