原标题：联通数科李广聚：深耕行业应用场景，联通云“更懂行业的云”

4月28日上午，第六届数字中国建设峰会——数字产业集群分论坛在美丽的榕城胜利召开。论坛围绕“推动数字产业高质量发展”主题，汇聚政府领导、院士专家、优秀企业代表等各界精英，就打造具有国际竞争力的数字产业集群，抢占前沿高端数字产业赛道，形成数据驱动的数字产业模式，构建特色鲜明的区域发展格局等时代命题展开探讨。联通数字科技有限公司党委书记、总裁李广聚受邀参会，并以《深耕应用场景，更懂行业的云——联通云助力产业数字化转型实践》为主题发表演讲。

新形势、新驱动、新市场，助力数字经济高质量发展。李广聚在演讲中指出，从今年的经济形势和政策方向来看，今年将是数字经济的“大年”。在今天众多演讲嘉宾的发声中，也可以看出，各地对数字产业集群的推动是不遗余力的。数字经济的驱动力量有三方面趋势：一是今年国家政策的频繁出台，给数字经济发展带来了新的变量。包括“数据二十条”的出台、《数字中国建设整体布局规划》的出台、宣布组建国家数据局等，在政策聚合发力作用下，对推动数字经济发展产生积极影响，将加快推进中国式现代化。二是在新技术发展方面，网络化、智能化进程不断加速，5GR17标准冻结、AI大模型火遍全球是这两年的典型代表。三是算力作为数字中国建设数字基础设施的重要组成部分，已经成为核心生产力。相关数据显示，2021-2026年期间，预计中国智能算力规模年复合增长率达到52.3%，通用算力规模年复合增长率为18.5%。

深耕行业场景，助力客户数字化转型。李广聚提到，去年年底，中国联通在合作伙伴大会上发布了一云三平台，以联通云为载体，实现了联接+感知+计算+数智能力的云上聚合，全面服务数字中国建设。按照数字中国建设整体布局规划，目前已经在数字经济、数字政务、数字文化、数字社会、数字生态文明实现落地实践，服务超3000多个行业专网客户，打造1000多个5G全连接工厂项目、参建15个部委级大数据平台、构建35个国家级全域旅游示范区、服务800个智慧城市、22万个数字乡村建设、在新增河湖长市场份额全国第一。依托资治、格物、墨攻三大平台，联通云全面融合云大物智链安能力，服务20多个省级、100多个市级政务云、10余个总部级央企客户上云、上万家医疗机构上云，助力了药监局、外交部、茅台、中电建等大型政企客户数字化转型上云，为数字经济发展提供强劲动力。

推出企业数字化使能平台，打造“更懂行业的云”。李广聚表示，随着政策引导及自身数字化转型驱动，政企客户转型中核心业务场景对算力提出更高要求。联通云基于双引擎基座领先的云原生能力，聚焦场景需求，实现在算力场景、高性价比存储场景、时延敏感场景等领域的技术突破。

为全面满足客户多样性算力需求，联通云融合内部能力组件，打造了企业数字化使能平台，提供四大模块服务，助力企业敏捷开发，便捷上云。一是提供研发平台模块，融合DevOps及低代码能力，既满足客户研发代码及项目全流程管理，又提升研发效率；二是提供企业应用统一工作台模块，统一管理企业应用；三是提供智慧运营维护模块，实现基础设施、云、应用的统一运维监控；四是提供数据交换模块，满足多源异构数据，跨域安全流通流转。

在4月27日的国有企业数字化转型分论坛上发布了国企数字场景创新专业赛获奖名单。联通数科共斩获5项大奖。其中《安全生产治理智慧消安防融合管控》《交通运输行业用户服务5G新通信交通出行综合服务平台》获得一等奖，《北京冬奥智慧场馆智慧运营管理》《数字化智慧供应链》获得二等奖，《业务类中台DAP通用能力构建》获得三等奖。

李广聚强调，联通云将持续深化安全数智云能力，联合各科研院校、优质企业众智众力构建“行业云新生态”，赋能产业转型发展。为此，会上正式发布“同舟计划”，联通数科欢迎各行业应用企业入驻联通云市场；在承建国资委央企7朵行业云（智能钢铁云、医疗健康云、文化旅游云、装备制造云、绿色节能云、能源行业云、安全可信云）的基础上，欢迎各行业优质企业针对行业场景，基于联通云底座打造行业云平台；欢迎各科研院校针对信创云、算网融合等领域共同研发核心技术，成立创新联盟、创新实验室。

(责编：曹淼、李源)

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