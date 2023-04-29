全国农民工总量去年增加311万人
2023年04月29日06:02 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
本报北京4月28日电 （记者邱海峰）国家统计局28日发布的2022年农民工监测调查报告显示，2022年全国农民工总量29562万人，比上年增加311万人，增长1.1%。
根据报告，2022年农民工平均年龄42.3岁，比上年提高0.6岁；大专及以上文化程度农民工所占比重比上年提高1.1个百分点。
报告显示，农民工月均收入平稳增长。2022年，农民工月均收入4615元，比上年增加183元，增长4.1%。其中，外出农民工月均收入5240元，比上年增加227元，增长4.5%；本地农民工月均收入4026元，比上年增加148元，增长3.8%。
分区域看，东部地区农民工收入增速快于其他地区。在东部地区就业的农民工月均收入5001元，比上年增加214元，增长4.5%；在中部地区就业的农民工月均收入4386元，比上年增加181元，增长4.3%；在西部地区就业的农民工月均收入4238元，比上年增加160元，增长3.9%。
根据报告，2022年进城农民工人均居住面积22.6平方米，比上年增加0.9平方米；进城农民工3至5岁随迁儿童入园率（含学前班）为91.1%，比上年提高2.9个百分点。入园儿童中，69.7%在公办幼儿园或普惠性民办幼儿园。
(责编：牛镛、杨光宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 产学研协同创新融合发展 共促石油石化行业绿色低碳转型
- 人民网北京4月28日电 （记者杜燕飞）在“双碳”背景下，石油石化行业如何实现绿色低碳发展已成为业内关注的话题。在日前举行的中国石油学会碳中和专业委员会成立大会上，与会嘉宾表示，石油石化行业要推动产学研协同创新，共促行业绿色低碳转型发展。…
- 评论
- 关注