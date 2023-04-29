本报北京4月28日电 （记者王俊岭）记者近日从中国银保监会获悉，银保监会近年来不断加强和完善现代金融监管，守住不发生系统性风险底线，持续推动保险公司向高质量发展转型。

截至2022年末，保险资金为实体经济融资超过21万亿元，保险资金投向碳达峰、碳中和等绿色产业超过1万亿元，投向制造业、战略性新兴产业领域超过4万亿元。

保险业高质量发展还体现在保险公司持续回归主业、人民群众获得感明显增强、经营效率不断提升等方面。保障属性强的普通寿险、健康险、意外险的保费收入占比逐年上升，从2018年的54.5%上升至2022年的72.9%；2022年每1元保费对应的保障金额为2924元，较2018年提高了54%；2022年业务及管理费和手续费及佣金支出占营业收入比重为17.2%，较2018年下降了6.2个百分点。

(责编：牛镛、杨光宇)

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