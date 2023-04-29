新华社武汉4月28日电（记者李思远）长江防汛抗旱总指挥部28日召开2023年指挥长视频会议，研判和部署长江流域水旱灾害防御工作。会上预测，2023年汛期，长江流域气候年景总体偏差，降水量总体偏少，旱重于涝。

根据预测，2023年汛期（4月至10月），长江流域气候年景总体偏差，旱重于涝；主汛期（6月至8月）降水偏少，长江上游基本正常，中下游偏少，多雨区主要位于长江上游西南部、两湖水系南部，长江中游干流附近降水明显偏少。其中，上游北部、金沙江中下游、两湖流域南部和太湖南部偏多一至二成；流域其他大部偏少一至三成，少雨中心位于中游干流区间，偏少二至三成。

今年以来，长江流域天气气候多变，呈现降水偏少时空分布不均、气温偏高变幅大的双重特点。数据显示，截至4月25日，长江流域平均降水量240.3毫米，较常年同期偏少近一成，其中1月平均降水量19.2毫米，较常年同期偏少五成；平均气温10.8℃,较常年同期偏高1.2℃，排1961年以来历史同期第2位。

长江防总常务副总指挥、长江水利委员会主任马建华说，预计今年降水时空分布不均显著，长江上游及两湖水系南部区域性洪涝的风险高，中下游干流及其以北地区发生干旱的概率大，长江流域防汛抗旱极可能面临“双线作战”的局面。

马建华表示，考虑到近些年防汛抗旱工作中暴露出的薄弱环节、各层级干部换届后需要时间磨合等因素，长江流域防汛抗旱形势更显严峻复杂。各地方各部门务必强化风险意识，树牢底线思维、极限思维，扎实做好防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾的各项工作，保障人民生命财产安全，支撑流域经济社会高质量发展。

(责编：王仁宏、杨迪)

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