人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

长江防总：预计主汛期长江流域降水量总体偏少 旱重于涝

2023年04月29日08:38 | 来源：新华网
小字号

　　新华社武汉4月28日电（记者李思远）长江防汛抗旱总指挥部28日召开2023年指挥长视频会议，研判和部署长江流域水旱灾害防御工作。会上预测，2023年汛期，长江流域气候年景总体偏差，降水量总体偏少，旱重于涝。

　　根据预测，2023年汛期（4月至10月），长江流域气候年景总体偏差，旱重于涝；主汛期（6月至8月）降水偏少，长江上游基本正常，中下游偏少，多雨区主要位于长江上游西南部、两湖水系南部，长江中游干流附近降水明显偏少。其中，上游北部、金沙江中下游、两湖流域南部和太湖南部偏多一至二成；流域其他大部偏少一至三成，少雨中心位于中游干流区间，偏少二至三成。

　　今年以来，长江流域天气气候多变，呈现降水偏少时空分布不均、气温偏高变幅大的双重特点。数据显示，截至4月25日，长江流域平均降水量240.3毫米，较常年同期偏少近一成，其中1月平均降水量19.2毫米，较常年同期偏少五成；平均气温10.8℃,较常年同期偏高1.2℃，排1961年以来历史同期第2位。

　　长江防总常务副总指挥、长江水利委员会主任马建华说，预计今年降水时空分布不均显著，长江上游及两湖水系南部区域性洪涝的风险高，中下游干流及其以北地区发生干旱的概率大，长江流域防汛抗旱极可能面临“双线作战”的局面。

　　马建华表示，考虑到近些年防汛抗旱工作中暴露出的薄弱环节、各层级干部换届后需要时间磨合等因素，长江流域防汛抗旱形势更显严峻复杂。各地方各部门务必强化风险意识，树牢底线思维、极限思维，扎实做好防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾的各项工作，保障人民生命财产安全，支撑流域经济社会高质量发展。

(责编：王仁宏、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
产学研协同创新融合发展 共促石油石化行业绿色低碳转型
　　人民网北京4月28日电 （记者杜燕飞）在“双碳”背景下，石油石化行业如何实现绿色低碳发展已成为业内关注的话题。在日前举行的中国石油学会碳中和专业委员会成立大会上，与会嘉宾表示，石油石化行业要推动产学研协同创新，共促行业绿色低碳转型发展。…
保障国家能源安全 科技助力电力行业绿色转型与高质量发展
　　人民网北京4月28日电 （记者杜燕飞）当前，全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，能源科技创新进入持续高度活跃期，可再生能源、非常规油气、核能、储能、氢能、智慧能源等一大批新兴能源技术正加快迭代，成为能源绿色低碳转型的驱动力，推动能源产业从资源、资本主导向技术主导转变。 此前发布的《“十四五”能源领域科技创新规划》明确，要健全能源科技创新协同机制，完善能源科技创新平台体系，推动能源科技成果示范应用，突出企业技术创新主体地位，优化能源行业技术标准体系，加大规划任务资金支持力度，加强能源科技创新国际合作，加速能源科技创新人才培养。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部