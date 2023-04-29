新华社郑州4月28日电（记者李文哲）记者从黄河防总28日在郑州召开的2023年防汛抗旱工作视频会议获悉，2023年汛期黄河中下游降水较常年同期明显偏多，防汛抗旱形势严峻复杂。

气象部门预测，2023年汛期黄河中下游位于北方多雨区，降水较常年同期明显偏多，发生严重汛情的可能性大。黄河流域旱涝并重，区域性、阶段性旱涝灾害明显。由于黄河特殊的水情沙情河情，黄河流域大洪水威胁依然存在，防汛抗旱形势严峻复杂。

近年来，黄河流域极端天气事件呈现多发频发趋势。通过加强会商研判、强化统一调度，2022年，黄河防总和沿黄各省（区）防指及有关单位成功防范19场强降雨过程，有效应对泾河高含沙洪水，并妥善处置在建工程突发险情。

黄河防总有关负责同志指出，当前，要落实防汛抗旱责任，全面消除风险隐患，强化防洪“四预”措施，科学调度防洪工程，做好安全度汛监管，强化涉水安全管理，加强防汛信息宣传，做好流域抗旱供水，加强军民联防联控，多措并举确保黄河流域汛期安全。

(责编：王仁宏、杨迪)

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